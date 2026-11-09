Percheziții în Târgu Bujor și Jorăști într-un dosar de transport ilegal de lemn

Polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publică au descins la patru adrese din orașul Târgu Bujor și din comuna Jorăști, într-o cauză penală aflată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române. Anchetatorii vizează cinci bărbați, cu vârste cuprinse între 44 și 59 de ani, suspectați că au modificat ilegal date informatice forestiere și au efectuat transporturi repetate de materiale lemnoase fără proveniență legală.

Conform investigațiilor, în perioada 10 ianuarie – 2 septembrie 2025, suspecții ar fi emis 112 avize de însoțire a mărfii prin intermediul sistemului informatic național de urmărire a materialelor lemnoase (SUMAL). Pentru a introduce datele în sistem, aceștia s-ar fi folosit de identitatea unor persoane care, în realitate, nu comandaseră și nu primiseră niciodată lemnul respectiv.

Mai mult, în documentele electronice erau trecute locații de încărcare fictive, diferite de cele reale, cu scopul de a masca proveniența ilegală și de a crea o falsă aparență de legalitate în fața controalelor din trafic.

Prin această metodă de fraudare informatică, rețeaua a reușit să transporte ilegal aproximativ 190 de metri cubi de lemn de foc de diverse specii. Prejudiciul estimat în acest caz se ridică la aproximativ 49.000 de lei.

În urma descinderilor imobiliare, polițiștii gălățeni au pus în aplicare cinci mandate de aducere pe numele bărbaților vizați. Aceștia au fost conduși la audieri pentru continuarea cercetărilor. Activitățile au fost desfășurate în cadrul Operațiunii naționale JUPITER.