Carambol uriaş în Bulgaria: 12 morţi şi zeci de răniţi. Un cetăţean român se află printre victime

Un accident rutier de o gravitate extremă a avut loc marţi dimineaţă, 10 noiembrie, pe autostrada Trakia din Bulgaria. Peste 70 de autoturisme şi camioane au fost implicate în două accidente în lanţ produse în condiţii de ceaţă densă, în apropierea localităţii Zimniţa, din regiunea Iambol. Bilanţul a ajuns la 12 persoane decedate şi 46 de răniţi transportaţi la spital. Printre victimele rănite se află şi un cetăţean român.

Potrivit autorităţilor bulgare, primele coliziuni s-au produs în jurul orei 7.00, pe sensul de mers către Burgas, în apropierea kilometrului 289 al autostrăzii. Un camion ar fi blocat calea unui autobuz de pasageri, iar în urma acestui incident s-au produs mai multe ciocniri în lanţ. În accident au fost implicate şi alte camioane, inclusiv unul care transporta cereale. La scurt timp, un al doilea accident în lanţ s-a produs pe sensul opus, către Sofia. Primele informaţii indică ceaţa foarte densă drept principalul factor care a favorizat producerea coliziunilor. În anumite momente, vizibilitatea ar fi scăzut până la aproximativ 10 metri.

12 persoane au murit, iar un român este rănit

Bilanţul tragediei a crescut pe parcursul intervenţiei echipelor de salvare. Potrivit ministrului bulgar al Sănătăţii, Katya Ivkova, zece persoane au murit la locul accidentului, iar alte două au decedat ulterior, în urma transportului către unităţile medicale. Alte 46 de persoane au fost transportate la spitale din Sliven, Iambol şi Burgas. Printre răniţi se află şi un cetăţean român, informaţia fiind confirmată de ministrul Afacerilor Externe al României, Dan Neculaescu.

„Printre persoanele rănite se află şi un cetăţean român, care primeşte în prezent îngrijiri medicale. Echipele noastre consulare sunt pregătite să acorde asistenţă”, a transmis ministrul.

Autostrada a fost închisă, intervenţia salvatorilor a fost îngreunată de ceaţă

Traficul pe autostrada Trakia a fost oprit în ambele sensuri, iar şoferii au fost redirecţionaţi pe rute ocolitoare. La intervenţie au participat echipaje de poliţie, pompieri şi ambulanţă din mai multe regiuni. Operaţiunea de salvare a fost dificilă din cauza numărului mare de vehicule avariate, unele răsturnate sau strivite unele de altele. Echipajele au fost nevoite să îndepărteze inclusiv porţiuni din parapetul de protecţie pentru a ajunge la victime. Ceaţa densă a împiedicat şi aterizarea elicopterului medical trimis la locul accidentului. În paralel, autorităţile au pregătit inclusiv intervenţia unui avion militar de tip Spartan pentru eventuale evacuări medicale.

Cercetările pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care s-au produs cele două accidente continuă. Autorităţile bulgare au anunţat că intervenţia şi operaţiunile de degajare a carosabilului trebuie finalizate înainte de încheierea verificărilor la faţa locului.

Sursa foto: bntnews.bg