Galațiul devine capitala anesteziei și terapiei intensive: Începe conferința GalATI 2026, un eveniment medical de elită

Municipiul Galați va găzdui, în perioada 15–17 octombrie 2026, cea de-a treia ediție a Conferinței GalATI, un eveniment de înaltă ținută științifică dedicat anesteziei și terapiei intensive (ATI). Manifestarea se desfășoară sub egida Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă (SRATI) și marchează Ziua Mondială a Anesteziei, celebrată pe 16 octombrie. Organizat de Universitatea „Dunărea de Jos”, prin Facultatea de Medicină și Farmacie, alături de Colegiul Medicilor și Ordinul Asistenților (OAMGMAMR) Galați, proiectul este creditat cu până la 18 credite EMC pentru medici și 15 credite EMC pentru asistenți.

Ajunsă la deplină maturitate, ediția din acest an aduce la Galați liderii absoluți ai domeniului, sub coordonarea unor președinți de onoare de renume, precum prof. univ. dr. Șerban Bubenek-Turconi și prof. univ. dr. emerit Aurel Nechita. Comunitatea medicală locală va intra în dialog direct cu președintele SRATI, prof. univ. dr. Dan Corneci, și cu prof. univ. dr. Daniela Filipescu, Past President al organizației mondiale WFSA. De asemenea, la eveniment vor participa peste 60 de speakeri de top, inclusiv invitați internaționali de prestigiu sosiți din Marea Britanie, Franța, Israel și Germania.

Programul științific de la GalATI 2026 este axat pe tehnologii de ultimă generație și protocoale de supraviețuire, abordând teme cruciale precum inteligența artificială în siguranța pacientului, noutățile din Surviving Sepsis Campaign și managementul sepsisului matern. O noutate absolută o reprezintă sesiunea dedicată lucrărilor susținute de asistenții medicali, punând în valoare rolul lor critic în echipă. În plus, medicii vor beneficia de șapte workshop-uri practice fizice, ce includ tehnici avansate de abord vascular ecoghidat, utilizarea ChatGPT în simularea medicală și concepte moderne de adecvare a anesteziei.