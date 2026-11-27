Cum recunoaştem violenţa, cum ne protejăm în mediul online şi ce pericole se pot ascunde în spatele jocurilor pe internet sunt câteva dintre temele discutate joi, 26 noiembrie 2026, de jandarmii gălăţeni cu elevii clasei a III-a de la Şcoala Gimnazială nr. 22 din municipiul Galaţi.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) Galaţi, întâlnirea a fost adaptată vârstei copiilor şi a vizat prevenirea violenţei şcolare, combaterea comportamentelor de bullying şi conştientizarea riscurilor din spaţiul virtual.

Ce reguli de siguranţă au învăţat elevii

Pe parcursul discuţiilor, copiii au aflat cât de important este să fie atenţi la persoanele cu care interacţionează pe internet, să nu ofere date sau informaţii personale necunoscuţilor şi să ceară imediat ajutorul unui adult atunci când se confruntă cu o situaţie dificilă.

Totodată, întâlnirea le-a oferit elevilor ocazia de a afla mai multe detalii despre meseria de jandarm, despre responsabilităţile oamenilor legii şi despre modul în care aceştia intervin pentru a-i proteja pe cetăţeni.

Reprezentanţii Jandarmeriei Galaţi au anunţat că vor continua să desfăşoare astfel de activităţi educative şi preventive în unităţile de învăţământ din judeţ şi în perioada următoare.