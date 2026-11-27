Inspectoratul de Jandarmi Județean (IJJ) Galați a anunțat astăzi, vineri, 27 noiembrie 2026, măsurile de ordine și siguranță publică dispuse în perioada 27 noiembrie – 1 decembrie 2026, cu prilejul manifestărilor religioase, culturale, sportive și militare organizate în municipiul Galați.
Dispozitivele de jandarmi vor acționa în cooperare cu IPJ Galați, Poliția Locală Galați, ISU Galați și cu sprijinul Grupării de Jandarmi Mobile Bacău.
Unde vor acționa jandarmii în perioada 27 noiembrie – 1 decembrie 2026
Pelerinajul de Sfântul Andrei la Catedrala Arhiepiscopală (27 – 30 noiembrie)
Pelerinajul religios la moaștele Sfântului Apostol Andrei se desfășoară zilnic, între orele 07:00 și 23:00, la Catedrala Arhiepiscopală din Galați, cu ore de vârf estimate dimineața și seara.
Aproximativ 60 de jandarmi vor gestiona culoarele de acces către raclă, vor supraveghea perimetrul exterior al catedralei și vor monitoriza zonele de staționare.
Târgul de Crăciun din Grădina Publică (27 noiembrie – 1 decembrie)
La manifestările cultural-artistice organizate zilnic, începând cu ora 17:00 (cu aglomerări estimate după ora 18:00), va acționa un dispozitiv format din aproximativ 30 de jandarmi, completat cu echipe antiteroriste, de acțiuni speciale și de prevenire.
Forțele de ordine vor monitoriza zonele aglomerate și standurile comerciale pentru prevenirea furturilor din buzunare, a conflictelor generate de consumul de alcool și pentru protejarea spațiilor destinate copiilor.
Meciuri de fotbal și volei masculin (27 – 29 noiembrie)
Echipajele Jandarmeriei vor supraveghea zonele de acces și traseele de deplasare ale suporterilor pentru prevenirea incidentelor și menținerea unui climat de siguranță la competițiile sportive din oraș.
Ceremonialul și Parada Militară de Ziua Națională (1 decembrie)
La manifestările organizate marți, 1 decembrie 2026, între orele 11:00 și 13:00, pe strada Domnească (zona Prefecturii Galați), va acționa un dispozitiv format din 55 de jandarmi (dialog, ordine publică, acțiuni speciale și prevenire).
Totodată, Jandarmeria Galați va participa la parada militară cu un detașament pedestru și unul de tehnică de intervenție.
Recomandări pentru cetățenii care participă la evenimente
Pentru desfășurarea în siguranță a tuturor manifestărilor publice, jandarmii gălățeni le recomandă participanților:
Să respecte indicațiile forțelor de ordine și măsurile stabilite de organizatori;
Să evite conflictele și să nu pătrundă în zonele restricționate;
Să folosească rute ocolitoare pentru a evita blocajele rutiere din zona centrală;
Să supravegheze în permanență copiii în spațiile aglomerate;
Să sesizeze imediat forțele de ordine dacă observă persoane cu comportament suspect sau agresiv.