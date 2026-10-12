Curs valutar BNR: Euro începe săptămâna în scădere, în timp ce dolarul şi lira sterlină se scumpesc

Banca Naţională a României (BNR) a publicat luni noul curs valutar de referinţă, care aduce o veste bună pentru românii cu rate sau tranzacţii în moneda europeană. Euro şi-a continuat tendinţa de scădere în raport cu moneda naţională, fiind cotat la 5,3373 lei, ceea ce reprezintă o depreciere de 0,0041 lei faţă de şedinţa precedentă de vineri, 9 octombrie, când atinsese nivelul de 5,3414 lei. Această evoluţie oferă o uşoară gură de oxigen pe piaţa schimburilor valutare, marcând un debut de săptămână favorabil pentru leu în relaţia cu principala monedă de referinţă la nivel european.

Pe de altă parte, leul românesc a pierdut teren în faţa altor valute internaţionale importante. Dolarul american a înregistrat o apreciere vizibilă, urcând la 4,7714 lei, cu o creştere de 0,0102 lei comparativ cu valoarea de 4,7612 lei stabilită la sfârşitul săptămânii trecute. Cea mai semnificativă fluctuaţie pozitivă a zilei a fost însă marcată de lira sterlină, care a crescut cu 0,0131 lei, atingând un curs de 6,3160 lei, faţă de 6,3029 lei. În acelaşi timp, francul elveţian a urmat exemplul monedei europene şi a consemnat o depreciere marginală, de doar 0,0007 lei, ajungând la cotaţia de 5,7273 lei, într-o şedinţă marcată de evoluţii mixte pe piaţa valutară. (sursa stiripesurse.ro)