Euro s-a apreciat uşor joi, 26 noiembrie 2026, în raport cu leul, potrivit cursului valutar anunţat de Banca Naţională a României (BNR). Moneda unică europeană a fost cotată la 5,3431 lei, în creştere faţă de şedinţa precedentă, când avea o valoare de 5,3428 lei.
Pe acelaşi trend ascendent s-a situat şi lira sterlină, în timp ce dolarul american şi francul elveţian au pierdut teren semnificativ în faţa monedei naţionale, potrivit stiripesurse.ro.
Conform cotaţiilor de referinţă publicate de banca centrală, evoluţia celor patru valute majore faţă de ziua de miercuri arată astfel:
Dintre cele patru valute principale analizate, francul elveţian a consemnat cea mai accentuată depreciere în raport cu leul, pierzând peste 2,5 bani într-o singură zi, urmat de dolarul american, care a scăzut cu 1,35 bani.
În acelaşi timp, moneda europeană îşi continuă evoluţia stabilă în jurul pragului de 5,343 lei, fără fluctuaţii majore pe piaţa valutară internă.