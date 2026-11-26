Euro s-a apreciat uşor joi, 26 noiembrie 2026, în raport cu leul, potrivit cursului valutar anunţat de Banca Naţională a României (BNR). Moneda unică europeană a fost cotată la 5,3431 lei, în creştere faţă de şedinţa precedentă, când avea o valoare de 5,3428 lei.

Pe acelaşi trend ascendent s-a situat şi lira sterlină, în timp ce dolarul american şi francul elveţian au pierdut teren semnificativ în faţa monedei naţionale, potrivit stiripesurse.ro.

Evoluţia principalelor valute în şedinţa de joi

Conform cotaţiilor de referinţă publicate de banca centrală, evoluţia celor patru valute majore faţă de ziua de miercuri arată astfel:

Euro (EUR): A ajuns la un curs de 5,3431 lei, consemnând o apreciere uşoară de 0,0003 lei faţă de valoarea de 5,3428 lei înregistrată miercuri.

Lira sterlină (GBP): A urcat de la 6,3817 lei la 6,3833 lei, marcând o creştere de 0,0016 lei.

Dolarul american (USD): A fost cotat la 4,8682 lei, în scădere cu 0,0135 lei comparativ cu şedinţa precedentă, când BNR anunţase un curs de 4,8817 lei.

Francul elveţian (CHF): A coborât la 5,8417 lei, faţă de 5,8670 lei miercuri, înregistrând o depreciere de 0,0253 lei.

Francul elveţian, cea mai mare scădere a zilei

Dintre cele patru valute principale analizate, francul elveţian a consemnat cea mai accentuată depreciere în raport cu leul, pierzând peste 2,5 bani într-o singură zi, urmat de dolarul american, care a scăzut cu 1,35 bani.

În acelaşi timp, moneda europeană îşi continuă evoluţia stabilă în jurul pragului de 5,343 lei, fără fluctuaţii majore pe piaţa valutară internă.