Moneda europeană a început săptămâna pe plus în raport cu leul, potrivit cursului valutar de referinţă publicat luni, 23 noiembrie 2026, de Banca Naţională a României (BNR). În timp ce euro, lira sterlină şi francul elveţian au înregistrat aprecieri, dolarul american a pierdut teren în faţa monedei naţionale.
Potrivit datelor anunţate de banca centrală, evoluţia celor patru monede principale faţă de valorile stabilite la finalul săptămânii trecute este următoarea:
Dintre cele patru valute principale analizate, francul elveţian a bifat cea mai importantă creştere în raport cu leul în debutul acestei săptămâni, apropiindu-se de pragul de 5,82 lei, potrivit stiripesurse.ro.
În acelaşi timp, moneda europeană îşi menţine evoluţia stabilă în jurul nivelului de 5,348 lei, în timp ce dolarul american rămâne singura valută majoră pe minus în prima şedinţă valutară a săptămânii.