Moneda europeană a început săptămâna pe plus în raport cu leul, potrivit cursului valutar de referinţă publicat luni, 23 noiembrie 2026, de Banca Naţională a României (BNR). În timp ce euro, lira sterlină şi francul elveţian au înregistrat aprecieri, dolarul american a pierdut teren în faţa monedei naţionale.

Cotaţiile principalelor valute în prima şedinţă a săptămânii

Potrivit datelor anunţate de banca centrală, evoluţia celor patru monede principale faţă de valorile stabilite la finalul săptămânii trecute este următoarea:

Euro (EUR): A fost cotat la 5,3485 lei, înregistrând o uşoară creştere de 0,0003 lei (+0,03 bani) comparativ cu şedinţa de vineri, când moneda europeană era cotată la 5,3482 lei.

Dolarul american (USD): A coborât la 4,8753 lei, faţă de 4,8782 lei vineri, diferenţa fiind de 0,0029 lei, echivalentul unei scăderi de 0,29 bani.

Lira sterlină (GBP): A urcat la 6,3935 lei, comparativ cu nivelul de 6,3916 lei de la sfârşitul săptămânii trecute, câştigând astfel 0,19 bani.

Francul elveţian (CHF): A ajuns la 5,8133 lei, faţă de 5,7953 lei vineri, consemnând un avans de 0,0180 lei (+1,8 bani).

Francul elveţian, cea mai puternică apreciere a zilei

Dintre cele patru valute principale analizate, francul elveţian a bifat cea mai importantă creştere în raport cu leul în debutul acestei săptămâni, apropiindu-se de pragul de 5,82 lei, potrivit stiripesurse.ro.

În acelaşi timp, moneda europeană îşi menţine evoluţia stabilă în jurul nivelului de 5,348 lei, în timp ce dolarul american rămâne singura valută majoră pe minus în prima şedinţă valutară a săptămânii.