Deficit comercial în creştere: România a importat cu peste 22 de miliarde de euro mai mult decât a exportat în primele opt luni din 2026

Economia României continuă să fie puternic dependentă de pieţele externe, înregistrând un dezechilibru comercial tot mai pronunţat. Potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS), în primele opt luni ale anului 2026, ţara noastră a importat produse în valoare de peste 88,26 miliarde de euro, în timp ce exporturile s-au oprit la doar 65,82 miliarde de euro. Această diferenţă uriaşă a generat un deficit al balanţei comerciale de 22,44 miliarde de euro, o gaură mai mare cu peste 307 milioane de euro, respectiv 1,4%, comparativ cu perioada similară a anului trecut. Deşi exporturile româneşti au înregistrat o creştere de 4%, iar importurile au avansat cu 3,4% faţă de 2025, ritmul nu a fost suficient pentru a stopa adâncirea deficitului istoric.

Analizând structura mărfurilor tranzacţionate, industria auto şi echipamentele de transport rămân pilonul central al comerţului exterior autohton. Această categorie a dominat categoric schimburile, reprezentând 45,5% din totalul exporturilor şi 36,6% din importuri. O altă pondere semnificativă este deţinută de produsele manufacturate, care au acoperit peste un sfert din volumul tranzacţiilor în ambele direcţii. Direcţia principală a comerţului românesc rămâne, în mod tradiţional, Uniunea Europeană. Spaţiul comunitar a absorbit bunuri autohtone de peste 47 de miliarde de euro şi ne-a furnizat produse de peste 64 de miliarde de euro, reprezentând astfel mai bine de 70% din totalul importurilor şi exporturilor noastre. În schimb, relaţiile comerciale cu statele extracomunitare au însumat un volum mult mai redus, acoperind sub 30% din balanţa totală.

Tendinţa de accentuare a deficitului a fost vizibilă în mod special la finalul verii. Doar în luna august 2026, datele INS indică un decalaj îngrijorător al ritmului de creştere: în timp ce exporturile s-au ridicat la 7,55 miliarde de euro, bifând un avans de 11,6% faţă de aceeaşi lună din anul precedent, importurile au accelerat mult mai puternic, crescând cu 13,7% şi atingând valoarea de 10,69 miliarde de euro. Astfel, doar într-o singură lună, economia românească a generat un deficit comercial suplimentar de peste 3,1 miliarde de euro, demonstrând încă o dată apetenţa ridicată a pieţei interne pentru consumul de bunuri aduse de peste graniţe în detrimentul producţiei locale. (sursa stiripesurse.ro)