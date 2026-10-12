Paradoxul alimentar modern: Mâncăm de două ori mai mult, dar ne hrănim pe jumătate. Cum ne distruge sănătatea „foamea ascunsă”

Mâncăm mai mult, dar ne hrănim considerabil mai puţin, o realitate alarmantă confirmată de un studiu recent realizat de organizaţia britanică Deep Science Ventures. Analiza scoate la iveală un declin nutriţional masiv la nivel global: fructele şi legumele de pe mesele noastre au pierdut până la 50% din valoarea lor nutritivă în ultimele şase decenii. Practic, pentru a oferi organismului aceeaşi cantitate de calciu, fier, magneziu sau potasiu pe care o primeau generaţiile din anii 1960 dintr-o singură porţie, consumatorul de astăzi este nevoit să mănânce cantităţi duble. Acest fenomen afectează direct alimentele de bază, precum pâinea, cerealele, merele, mazărea şi morcovii, care conţin în prezent cu 20% până la 50% mai puţini nutrienţi esenţiali.

Rădăcinile acestui paradox se regăsesc în aşa-numita „Revoluţie Verde” declanşată la mijlocul secolului trecut, când politicile agricole s-au concentrat exclusiv pe maximizarea producţiei la hectar, ignorând complet calitatea solului şi a recoltelor. Will Summers, unul dintre autorii cercetării, explică faptul că timp de 60 de ani securitatea alimentară a fost măsurată strict în calorii, ignorând golirea tăcută a conţinutului nutriţional al alimentelor. Cercetătorii au confirmat această scădere constantă a densităţii de minerale şi proteine analizând baze de date istorice şi probe de grâu vechi de peste 160 de ani. Procesul de degradare a fost accelerat de exploatarea intensiv-industrială a terenurilor agricole, de epuizarea solurilor, dar şi de creşterea nivelului de dioxid de carbon din atmosferă.

Scăderea dramatică a calităţii hranei a generat un fenomen global periculos, denumit de specialişti „foamea ascunsă”. Aceasta descrie starea în care o persoană consumă suficiente calorii, dar suferă de carenţe severe de vitamine şi minerale. Peste două miliarde de oameni sunt afectaţi în prezent, iar costurile economice sunt colosale, ţările pierzând anual până la 3% din Produsul Intern Brut din cauza scăderii productivităţii muncii şi a cheltuielilor medicale uriaşe. Situaţia este agravată de invazia alimentelor ultraprocesate, care face ca obezitatea şi malnutriţia să coexiste în mod paradoxal. Autorii studiului avertizează că singura soluţie viabilă pentru stoparea acestui declin este schimbarea radicală a viziunii agricole, evaluând securitatea alimentară prin valoarea nutritivă reală oferită consumatorilor, nu doar prin tonele de recoltă obţinute. (sursa stiripesurse.ro)