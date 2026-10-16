Now Reading: Curs valutar BNR la final de săptămână: Dolarul american pierde teren în faţa leului, în timp ce francul elveţian prinde avânt

1
  • 01

    Curs valutar BNR la final de săptămână: Dolarul american pierde teren în faţa leului, în timp ce francul elveţian prinde avânt

Light Dark

Curs valutar BNR la final de săptămână: Dolarul american pierde teren în faţa leului, în timp ce francul elveţian prinde avânt

Sergiu DascăluEconomie16.10.2026

Curs valutar BNR la final de săptămână: Dolarul american pierde teren în faţa leului, în timp ce francul elveţian prinde avânt

Banca Naţională a României (BNR) a publicat vineri noile cotaţii valutare, aducând o serie de evoluţii mixte pe piaţa schimburilor financiare la finalul acestei săptămâni. Euro se menţine pe o poziţie de stabilitate aproape perfectă în raport cu moneda naţională, fiind cotat oficial la 5,3368 lei. Această valoare reprezintă o depreciere insesizabilă, de doar 0,0002 lei, comparativ cu nivelul de 5,3370 lei stabilit în şedinţa de joi, confirmând astfel un parcurs lipsit de volatilitate pentru principala monedă de referinţă a economiei noastre.

În schimb, dinamica este mult mai evidentă în cazul dolarului american, care continuă să piardă teren vizibil în faţa leului românesc. Moneda Statelor Unite a coborât vineri la 4,7430 lei, marcând o depreciere de 0,0141 lei (1,41 bani) faţă de valoarea de 4,7571 lei anunţată în ziua precedentă.

Pe de altă parte, finalul de săptămână aduce scumpiri pentru alte două valute europene majore. Lira sterlină a înregistrat o apreciere, urcând până la nivelul de 6,3228 lei, cu 0,0124 lei (1,24 bani) mai mult decât joi. Totodată, francul elveţian a consemnat cea mai mare creştere a zilei dintre principalele monede, câştigând 0,0202 lei (peste 2 bani) pentru a atinge o cotaţie de 5,7558 lei, o fluctuaţie de interes major pentru românii care mai au de achitat rate bancare denominate în această monedă. (sursa stiripesurse.ro)

Adaugă-ne ca sursă în Google Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Whatsapp
Upvote0PointsDownvote

0 Votes: 0 Upvotes, 0 Downvotes (0 Points)

0In Love0Happy0Not Sure0OMG0Angry0Sad0LOL0Cry0Silly0Crazy

Leave a reply

Articole similare

Previous Post

Next Post

SONDAJ DE OPINIE

Ce este cel mai important pentru dumneavoastră la Faleza Dunării din Galaţi?

277 voturi MonitorulDeGalati.ro
Follow
Caută
Derulați în sus
Loading

Signing-in 3 seconds...

Signing-up 3 seconds...

Adaugă-ne ca sursă în Google Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Whatsapp