Curs valutar BNR la final de săptămână: Dolarul american pierde teren în faţa leului, în timp ce francul elveţian prinde avânt

Banca Naţională a României (BNR) a publicat vineri noile cotaţii valutare, aducând o serie de evoluţii mixte pe piaţa schimburilor financiare la finalul acestei săptămâni. Euro se menţine pe o poziţie de stabilitate aproape perfectă în raport cu moneda naţională, fiind cotat oficial la 5,3368 lei. Această valoare reprezintă o depreciere insesizabilă, de doar 0,0002 lei, comparativ cu nivelul de 5,3370 lei stabilit în şedinţa de joi, confirmând astfel un parcurs lipsit de volatilitate pentru principala monedă de referinţă a economiei noastre.

În schimb, dinamica este mult mai evidentă în cazul dolarului american, care continuă să piardă teren vizibil în faţa leului românesc. Moneda Statelor Unite a coborât vineri la 4,7430 lei, marcând o depreciere de 0,0141 lei (1,41 bani) faţă de valoarea de 4,7571 lei anunţată în ziua precedentă.

Pe de altă parte, finalul de săptămână aduce scumpiri pentru alte două valute europene majore. Lira sterlină a înregistrat o apreciere, urcând până la nivelul de 6,3228 lei, cu 0,0124 lei (1,24 bani) mai mult decât joi. Totodată, francul elveţian a consemnat cea mai mare creştere a zilei dintre principalele monede, câştigând 0,0202 lei (peste 2 bani) pentru a atinge o cotaţie de 5,7558 lei, o fluctuaţie de interes major pentru românii care mai au de achitat rate bancare denominate în această monedă. (sursa stiripesurse.ro)