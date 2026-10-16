Avertisment urgent de la ANAF: Site-uri fantomă fură datele personale şi goleasc conturile românilor

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a lansat un apel de maximă importanţă către toţi contribuabilii, semnalând apariţia în mediul online a unor site-uri frauduloase care folosesc abuziv numele şi identitatea vizuală a instituţiei. Scopul acestor platforme falsificate este unul pur infracţional, vizând colectarea ilegală a datelor personale, fiscale şi bancare ale cetăţenilor naivi. Sub pretextul unor pretinse actualizări de date sau verificări fiscale, atacatorii cibernetici solicită vizitatorilor informaţii extrem de sensibile, pornind de la Codul Numeric Personal (CNP), adresa de domiciliu şi e-mailul, până la detalii confidenţiale despre conturile bancare, soldurile disponibile sau veniturile lunare încasate.

Pentru a nu deveni victimele acestei scheme de tip phishing, conducerea instituţiei le recomandă ferm cetăţenilor să nu furnizeze sub nicio formă date cu caracter personal sau financiar prin intermediul formularelor regăsite pe astfel de platforme neoficiale. De asemenea, un alt pericol major îl reprezintă tentativele de manipulare prin care diverse persoane, pretinzând în mod fals că sunt inspectori ANAF, solicită instalarea unor aplicaţii maliţioase pe telefoane sau calculatoare. Reprezentanţii Fiscului reamintesc faptul că singura cale oficială, sigură şi complet gratuită pentru comunicarea electronică şi gestionarea obligaţiilor fiscale este serviciul Spaţiul Privat Virtual (SPV). Persoanele care au accesat deja accidental un astfel de site clonă sau care au completat din greşeală informaţii sensibile sunt sfătuite să contacteze de urgenţă Poliţia şi instituţia bancară la care au deschise conturile, pentru a bloca orice tranzacţie suspectă. În paralel, ANAF colaborează strâns cu autorităţile cu rol în securitatea cibernetică pentru a identifica şi neutraliza aceste reţele de fraudă. (sursa stiripesurse.ro)