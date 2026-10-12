„DUPLEX Galați – Brăila”, un dialog cultural la Casa Artelor din Galați

Expoziția reunește artiști din cele două filiale ale Uniunii Artiștilor Plastici din România, într-un proiect dedicat diversității creației contemporane. Vernisajul a fost completat de lansarea volumului „Policromii”, semnat de jurnalistul cultural Sebastian Crăciun și de un moment muzical susținut de un elev al Liceului de Arte „Dimitrie Cuclin”.

Casa Artelor din Galați a găzduit vineri, 9 octombrie 2026, vernisajul expoziției colective „DUPLEX Galați – Brăila”, un eveniment care a adus împreună artiști plastici din cele două comunități artistice de la Dunărea de Jos, evidențiind forța dialogului cultural și continuitatea colaborării dintre filialele Uniunii Artiștilor Plastici din România (UAPR).

Expoziția reunește lucrări ale membrilor titulari și stagiari ai filialelor Galați și Brăila, propunând publicului o incursiune în diversitatea limbajelor plastice, a sensibilităților și a preocupărilor artistice contemporane. Dincolo de prezentarea unor creații individuale, proiectul configurează un spațiu comun de întâlnire și dialog între generații și viziuni artistice, consolidând legăturile dintre cele două centre culturale vecine.

Vernisajul a fost deschis de prof. Constantin-Adrian Corcăcel, președintele Filialei Galați a UAPR, alături de Cristi Marian Ochiu, Florentina Giol, președinta Filialei Brăila, și Fatme Nistoroi, reprezentantă a Muzeului Brăilei „Carol I”. La eveniment a fost prezent și prof. Gheorghe Miron, directorul Muzeului de Artă Vizuală din Galați. Brăila a fost reprezentată și de jurnalista culturală Armanda Filipine.

Prin această reuniune expozițională, cele două filiale reafirmă o colaborare de durată, transformând proximitatea geografică într-o oportunitate de schimb artistic și de promovare a valorilor culturale ale regiunii Dunării de Jos.

„Policromii”, 30 de întâlniri cu personalități ale artei românești

Programul cultural al serii a continuat cu prezentarea volumului „Policromii”, semnat de Sebastian Crăciun, jurnalist și realizator la Radio România Cultural, organizator de concerte și președinte al Asociației Pro Valores.

Apărut în 2024 la Editura Babel din Bacău, volumul, prefațat de criticul de artă Marius Tița, reunește 30 de interviuri cu personalități reprezentative ale artelor vizuale românești. O parte dintre aceste dialoguri sunt cunoscute publicului fidel al emisiunii „Cult top”, difuzată la Radio România Cultural.

Cartea aduce în prim-plan experiențele, ideile și perspectivele unor artiști și profesioniști care au contribuit la dezvoltarea și afirmarea artei românești. Printre interlocutori se numără academicienii Răzvan Theodorescu și Mircia Dumitrescu, pictorii Mariana Papară, Petru Lucaci, Gheorghe Dican, Felix Aftene și Tudor Zbârnea, sculptorii Bata Marianov și Liviu Mocan, artistul sticlar Ioan Tămâian, vitralista Amalia Verzea, artistele vizuale Ana Lupaș și Cela Neamțu, precum și Călin Dan, directorul Muzeului Național de Artă Contemporană. Lista personalităților intervievate îi include și pe criticul și istoricul de artă Pavel Șușară și pe Laura Mesina, cofondatoare a Centrului de Excelență în Studiul Imaginii (CESI).

„Policromii” este cea de-a doua carte de interviuri realizată de Sebastian Crăciun, după un proiect editorial dedicat întâlnirilor cu personalități din lumea culturală. Prin aceste mărturii, autorul propune o perspectivă amplă asupra creației vizuale contemporane și asupra experiențelor profesionale și umane care definesc parcursul unor artiști de prim rang.

Un aspect important al proiectului editorial îl reprezintă dimensiunea sa caritabilă și educativă. Încasările obținute din vânzarea volumului susțin campania „Viitorul artei”, fondurile urmând să fie transformate în premii pentru tinerii artiști plastici participanți la Concursul Național „Martha Bibescu”, organizat de Asociația Pro Valores la Palatul Brâncovenesc de la Mogoșoaia.

În cadrul întâlnirii de la Galați, Sebastian Crăciun a oferit un exemplar al cărții Nadiei Saulea, cea mai fidelă ascultătoare a sa, originară din Galați, într-un gest de apreciere pentru legătura constantă dintre realizatorul radio și publicul său.

Arta vizuală, muzica și dialogul cultural

Evenimentul a fost completat de un minirecital de muzică clasică susținut de Gabriel Raboveanu, elev al Liceului de Arte „Dimitrie Cuclin” din Galați, adăugând o dimensiune muzicală unei seri dedicate întâlnirii dintre arte.

În expoziție sunt prezentate lucrări semnate de artiști precum Diana Păunescu, Simona Doroftei, Teodora Codreanu, Miruna Cărăușu, Luminița Cornelia Nicolau, Adrian Vasile, Petrov Paul, Vasile Trandafir — artist român care trăiește în Polonia — și Lucian Jitariuc, alături de alți membri ai celor două filiale.

Prin asocierea expoziției colective cu lansarea editorială și momentul muzical, „DUPLEX Galați – Brăila” depășește cadrul unei simple prezentări de lucrări, devenind o întâlnire interdisciplinară dedicată dialogului, colaborării și susținerii noilor generații de creatori.

Expoziția poate fi vizitată la Casa Artelor din Galați, strada Domnească nr. 58, până la 11 noiembrie 2026.