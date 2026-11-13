AFDJ Galaţi investeşte peste 49 de milioane de lei în staţiile hidrometrice de pe Dunăre

Administraţia Fluvială a Dunării de Jos (AFDJ) Galaţi a lansat o licitaţie cu o valoare estimată de 49,14 milioane de lei, fără TVA, pentru modernizarea şi extinderea reţelei de staţii hidrometrice de pe sectorul românesc al Dunării. Investiţia urmăreşte îmbunătăţirea monitorizării nivelului şi debitului fluviului, informaţii esenţiale pentru menţinerea condiţiilor de navigaţie.

Potrivit anunţului publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), contractul include furnizarea şi instalarea de echipamente pentru măsurarea nivelului, debitului şi temperaturii apei, precum şi pentru monitorizarea condiţiilor meteorologice. Vor fi achiziţionate şi echipamente destinate măsurătorilor pe Dunăre, sisteme informatice şi aplicaţii pentru colectarea, înregistrarea şi vizualizarea datelor.

Proiectul prevede efectuarea de măsurători în 47 de staţii hidrometrice şi la şapte poduri, instalarea şi testarea echipamentelor, dar şi instruirea personalului care le va utiliza.

Din valoarea totală estimată de 49,14 milioane de lei, fără TVA, aproximativ 48,72 milioane de lei sunt alocaţi echipamentelor şi serviciilor aferente, în timp ce 420.000 de lei reprezintă rezerva pentru ajustarea preţului contractului.

Contract pe 31 de luni, finanţat prin Programul Transport

Achiziţia face parte din proiectul „Reabilitarea şi extinderea reţelei de staţii hidrometrice folosite în întreţinerea condiţiilor de navigaţie pe sectorul românesc de Dunăre” (HyQ2), finanţat prin Programul Transport 2021-2027.

Contractul va avea o durată de 31 de luni şi va fi atribuit în funcţie de cel mai bun raport calitate-preţ. Firmele interesate pot depune oferte până pe 8 decembrie 2026, ora 15:00.

Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi se află sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi are responsabilitatea asigurării condiţiilor de navigaţie pe sectorul românesc al Dunării. Printre activităţile regiei se numără lucrările de dragaj, semnalizarea şenalului navigabil, măsurătorile hidrografice şi întreţinerea construcţiilor hidrotehnice.