Aproape 280 de cereri pentru locuri de parcare de reședință, respinse de Primăria Galați

Reprezentanții Primăriei precizează că, dintre cele 279 de dosare respinse, aproape jumătate — mai exact 133 de cereri — au fost invalidate deoarece solicitanții nu au depus cererea de atribuire însoțită de documentele anexă obligatorii.
Procedura de analiză a vizat dosarele depuse de gălățenii din trei zone ale orașului:
Gălățenii ale căror cereri au fost respinse pot depune contestații în termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării anunțului. Ulterior, comisia va soluționa contestațiile și va comunica rezultatele finale în termen de alte 3 zile lucrătoare.
Municipalitatea atrage atenția că o cerere de contestație nu poate fi folosită pentru completarea dosarului depus inițial cu acte lipsă, această procedură nefiind permisă de regulament.
Contestațiile pot fi transmise electronic, la adresa de e-mail contestatiiparcari@primariagalati.ro, sau pot fi depuse fizic la sediul Primăriei Municipiului Galați, situat pe strada Domnească nr. 54. Lista completă a dosarelor respinse poate fi consultată pe site-ul oficial al instituției, www.primariagalati.ro.