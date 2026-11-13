Aproape 280 de cereri pentru locuri de parcare de reședință, respinse de Primăria Galați

Primăria Municipiului Galați a finalizat analiza celor 756 de dosare depuse în perioada 1 – 9 noiembrie 2026 pentru atribuirea locurilor de parcare de domiciliu și reședință. Potrivit datelor transmise de municipalitate, 279 de cereri au fost declarate respinse pentru neîndeplinirea condițiilor de admisibilitate prevăzute în regulamentul local.

Reprezentanții Primăriei precizează că, dintre cele 279 de dosare respinse, aproape jumătate — mai exact 133 de cereri — au fost invalidate deoarece solicitanții nu au depus cererea de atribuire însoțită de documentele anexă obligatorii.

Cartierele și subzonele vizate în această etapă

Procedura de analiză a vizat dosarele depuse de gălățenii din trei zone ale orașului:

Micro 19 – zona 3 – subzona C;

Aurel Vlaicu – zona 12 – subzona C;

Piața Centrală / Parc Eminescu – zona 20 – subzona C.

Termenul și condițiile pentru depunerea contestațiilor

Gălățenii ale căror cereri au fost respinse pot depune contestații în termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării anunțului. Ulterior, comisia va soluționa contestațiile și va comunica rezultatele finale în termen de alte 3 zile lucrătoare.

Municipalitatea atrage atenția că o cerere de contestație nu poate fi folosită pentru completarea dosarului depus inițial cu acte lipsă, această procedură nefiind permisă de regulament.

Contestațiile pot fi transmise electronic, la adresa de e-mail contestatiiparcari@primariagalati.ro, sau pot fi depuse fizic la sediul Primăriei Municipiului Galați, situat pe strada Domnească nr. 54. Lista completă a dosarelor respinse poate fi consultată pe site-ul oficial al instituției, www.primariagalati.ro.