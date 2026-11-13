Începe ridicarea noilor abonamente de parcare de reședință în Galați, valabile timp de 3 ani

Primăria Municipiului Galați îi informează pe titularii abonamentelor de parcare de domiciliu și reședință care au fost prelungite că ridicarea noilor documente începe luni, 16 noiembrie 2026. Eliberarea abonamentelor se va face de la sediul Primăriei Municipiului Galați, situat pe strada Domnească nr. 54.
Potrivit municipalității, noile abonamente de parcare vor intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2027 și vor avea o valabilitate de 3 ani.
Gălățenii care au obținut prelungirea abonamentelor se pot prezenta la sediul Primăriei din strada Domnească nr. 54 după următorul program:
Primăria reamintește faptul că achitarea tarifului aferent abonamentului de parcare se face anual, în perioada 1 ianuarie – 31 martie. Plata este obligatorie în acest interval pentru ca titularii să își păstreze dreptul de utilizare a locului de parcare atribuit.
Tariful anual poate fi achitat prin următoarele modalități: