Now Reading: Începe ridicarea noilor abonamente de parcare de reședință în Galați, valabile timp de 3 ani

1
  • 01

    Începe ridicarea noilor abonamente de parcare de reședință în Galați, valabile timp de 3 ani

Light Dark

Începe ridicarea noilor abonamente de parcare de reședință în Galați, valabile timp de 3 ani

Cătălin Mihai MOGAEveniment13.11.2026

Începe ridicarea noilor abonamente de parcare de reședință în Galați, valabile timp de 3 ani

Primăria Municipiului Galați îi informează pe titularii abonamentelor de parcare de domiciliu și reședință care au fost prelungite că ridicarea noilor documente începe luni, 16 noiembrie 2026. Eliberarea abonamentelor se va face de la sediul Primăriei Municipiului Galați, situat pe strada Domnească nr. 54.

Potrivit municipalității, noile abonamente de parcare vor intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2027 și vor avea o valabilitate de 3 ani.

Programul cu publicul pentru ridicarea abonamentelor

Gălățenii care au obținut prelungirea abonamentelor se pot prezenta la sediul Primăriei din strada Domnească nr. 54 după următorul program:

  • Luni, marți și vineri: în intervalul orar 10:00 – 12:00;
  • Miercuri și joi: în intervalul orar 13:00 – 15:00.

Când și cum se plătește tariful anual pentru locul de parcare

Primăria reamintește faptul că achitarea tarifului aferent abonamentului de parcare se face anual, în perioada 1 ianuarie – 31 martie. Plata este obligatorie în acest interval pentru ca titularii să își păstreze dreptul de utilizare a locului de parcare atribuit.

Tariful anual poate fi achitat prin următoarele modalități:

  • Cu numerar sau cu cardul bancar, la sediile Direcției de Taxe, Impozite și alte Venituri Locale Galați;
  • Online, pe platforma www.ghiseul.ro;
  • La stațiile SelfPay.
Adaugă-ne ca sursă în Google Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Whatsapp
Upvote0PointsDownvote

0 Votes: 0 Upvotes, 0 Downvotes (0 Points)

0In Love0Happy0Not Sure0OMG0Angry1Sad0LOL0Cry0Silly0Crazy

Leave a reply

Articole similare

Previous Post

Next Post

SONDAJ DE OPINIE

Ce este cel mai important pentru dumneavoastră la Faleza Dunării din Galaţi?

475 voturi MonitorulDeGalati.ro

BeautyStartupconsultanta achizitii publiceAdmitereDetectivMica Publicitate 2OnReminderVeterinar

Follow
Caută
Derulați în sus
Loading

Signing-in 3 seconds...

Signing-up 3 seconds...

Adaugă-ne ca sursă în Google Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Whatsapp