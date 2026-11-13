„Maşina de fumat” a Vămii: Cum ajută ştiinţa la prinderea contrabandiştilor

Un echipament special de laborator, capabil să simuleze fumatul a 10 ţigarete simultan, joacă un rol decisiv în sute de anchete penale din România. Aparatul determină nivelurile de nicotină, gudron şi monoxid de carbon din fumul de ţigară, iar datele obţinute de chimiştii Laboratorului Vamal Central din cadrul Autorităţii Vamale Române (AVR) sunt folosite ca probe esenţiale în combaterea contrabandei, a evaziunii fiscale şi a traficului ilicit de mărfuri.

Cum funcţionează echipamentul şi ce arată bilanţul anchetelor

Toate probele de produse accizabile care fac obiectul unor dosare de criminalitate economică sunt analizate de o echipă formată din 15 specialişti — atât chimişti, cât şi experţi în legislaţie financiară şi fiscală. Procedura este similară celei dintr-un laborator de criminalistică, fiecare probă fiind prelevată în condiţii stricte.

Datele oficiale ale Laboratorului Vamal Central confirmă amploarea verificărilor realizate pentru organele de anchetă:

Capacitate de testare: Echipamentul simulează fumatul a 10 ţigarete în acelaşi timp şi măsoară emisiile rezultate.

Bilanţul pe 2025: Au fost examinate 560 de probe şi efectuate 3.080 de analize fizico-chimice, dintre care 362 au fost aferente unor cauze penale.

Activitatea din acest an: Până în prezent au fost analizate aproape 200 de probe, toate destinate exclusiv dosarelor penale.

Regim strict de lucru: Laboratorul preia probe doar de la autorităţile de control, neavând dreptul de a efectua analize pentru companii private.

Despre modul în care tehnologia sprijină investigaţiile, şeful Laboratorului Vamal Central, Irina Giuşcă, a oferit explicaţii detaliate: „În spatele denumirii „maşina de fumat” se află un echipament tehnic specializat, de tip liniar, care funcţionează şi reproduce, în condiţii controlate, procesul de fumat al ţigaretelor, aspirând fumul după un regim prestabilit şi permiţând colectarea şi măsurarea emisiilor rezultate. Rezultatele obţinute reprezintă o caracterizare a produselor analizate şi pot contribui la verificarea conformităţii acestora cu cerinţele legale”.

De la ţigarete la produse petroliere şi alcool

Activitatea laboratorului nu se limitează la produsele din tutun. Specialiştii efectuează expertize fizico-chimice complexe pentru încadrarea mărfurilor în Tariful vamal integrat şi pentru identificarea produselor accizabile conform Codului fiscal.

Analizele vizează inclusiv produse petroliere şi băuturi alcoolice, contribuind direct la clarificarea încadrării tarifare, la combaterea fraudelor şi la recuperarea prejudiciilor aduse bugetului de stat.

Două decenii de expertiză la standarde europene

Dezvoltat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene şi al Guvernului României, Laboratorul Vamal Central este singura unitate de acest profil din ţară. Instituţia este acreditată de Asociaţia de Acreditare din România (RENAR) şi face parte din Reţeaua Europeană a Laboratoarelor Vamale din cadrul Comisiei Europene – DG TAXUD.

Cu o experienţă de 20 de ani, laboratorul utilizează metode avansate de analiză, participă constant la teste interlaboratoare internaţionale şi îşi modernizează continuu capacitatea tehnică prin proiecte finanţate din fonduri europene.