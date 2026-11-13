Curs BNR, 13 noiembrie 2026: Euro şi dolarul cresc, aurul se ieftineşte

Banca Naţională a României (BNR) a anunţat cotaţiile valutare valabile pentru vineri, 13 noiembrie 2026. Finalul săptămânii aduce o uşoară depreciere a monedei naţionale în raport cu euro, dolarul american şi lira sterlină, în timp ce francul elveţian şi gramul de aur au înregistrat scăderi, potrivit stiripesurse.ro.

Evoluţia principalelor valute şi a gramului de aur

Potrivit datelor oficiale publicate de banca centrală, principalele repere ale pieţei valutare au evoluat astfel faţă de şedinţa precedentă:

Euro (EUR): A urcat la 5,3498 lei, în creştere cu 0,39 bani (+0,07%) faţă de cotaţia anterioară, de 5,3459 lei.

Dolarul american (USD): A ajuns la 4,8428 lei, marcând un avans de 2,73 bani (+0,57%) faţă de ziua de joi, când s-a situat la 4,8155 lei.

Lira sterlină (GBP): S-a apreciat la rândul ei, fiind cotată la 6,4023 lei.

Francul elveţian (CHF): A pierdut teren în faţa leului, coborând la 5,7814 lei, în scădere cu 1,24 bani (-0,21%) faţă de cotaţia precedentă de 5,7938 lei.

Gramul de aur (XAU): S-a ieftinit semnificativ până la valoarea de 605,8788 lei, comparativ cu nivelul de 611,8686 lei înregistrat în şedinţa anterioară.