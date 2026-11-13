Curs BNR, 13 noiembrie 2026: Euro şi dolarul cresc, aurul se ieftineşte

Banca Naţională a României (BNR) a anunţat cotaţiile valutare valabile pentru vineri, 13 noiembrie 2026. Finalul săptămânii aduce o uşoară depreciere a monedei naţionale în raport cu euro, dolarul american şi lira sterlină, în timp ce francul elveţian şi gramul de aur au înregistrat scăderi, potrivit stiripesurse.ro.
Potrivit datelor oficiale publicate de banca centrală, principalele repere ale pieţei valutare au evoluat astfel faţă de şedinţa precedentă:
Gramul de aur (XAU): S-a ieftinit semnificativ până la valoarea de 605,8788 lei, comparativ cu nivelul de 611,8686 lei înregistrat în şedinţa anterioară.