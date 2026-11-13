Caravana SofistiCAT: Campioni mondiali şi pisici spre adopţie, în Bucureşti

După ce a străbătut ţara şi a adus în faţa publicului felinele care au reprezentat România în cele mai importante competiţii internaţionale, Caravana SofistiCAT îşi încheie turneul naţional la Bucureşti. Sâmbătă şi duminică, 14 şi 15 noiembrie 2026, Centrul Comercial Auchan Titan găzduieşte un eveniment amplu dedicat universului felin, organizat alături de Platforma Totul pentru Animale şi FELIS România, cu participarea Primăriei Sectorului 1, a Asociaţiei TNR Capturare Sterilizare Eliberare şi a Refugiului Felinelor.

După opririle de succes din Craiova, Drobeta-Turnu Severin, Brăila, Satu Mare şi Târgu Mureş, manifestarea reuneşte două lumi unite de aceeaşi pasiune: pisicile de rasă care cuceresc podiumurile mondiale şi pisicile salvate care aşteaptă să îşi găsească o familie iubitoare.

Rase spectaculoase şi campioni internaţionali pe podium

Felinologia românească a obţinut rezultate remarcabile în ultimii ani, inclusiv patru titluri de campion mondial câştigate de pisici provenite din linii româneşti. Vizitatorii prezenţi în weekend vor putea sta de vorbă cu crescătorii şi vor putea admira de aproape unele dintre cele mai spectaculoase rase feline:

Giganţi blânzi şi rase nordice: Maine Coon şi Norvegiană de Pădure.

Eleganţă clasică şi blană de catifea: British Shorthair Pointed, British Shorthair Blue, Siameză, Albastră de Rusia şi Persane aristocratice.

Apariţii exotice: Pisici din rasa Bengal, prezentate alături de celelalte exemplare în cadrul Paradei raselor, programată zilnic de la ora 13:00.

De la adăpost la podium: Adopţia responsabilă în prim-plan

Dincolo de frumuseţea exemplarelor cu pedigree, evenimentul pune un accent deosebit pe adopţia responsabilă. Cu sprijinul Asociaţiei TNR Capturare Sterilizare Eliberare, reprezentată de Geanina Petrea, şi al Refugiului Felinelor, reprezentat de Corina Fierbinţeanu, publicul va putea cunoaşte pisici salvate disponibile pentru adopţie şi va primi sfaturi despre integrarea lor într-un cămin.

Mai mult, în competiţiile organizate sub egida Federaţiei Internaţionale Feline (FIFe) există o clasă specială dedicată pisicilor de casă, unde acestea pot concura şi obţine titluri internaţionale indiferent de origine.

„Ne dorim ca oamenii să descopere frumuseţea şi diversitatea raselor feline, dar şi să înţeleagă că fiecare pisică merită şansa de a avea o familie. Tocmai de aceea, în competiţiile noastre există şi o clasă dedicată pisicilor de casă. Pentru că nu pedigree-ul face o pisică demnă de admiraţie, iar uneori drumul de la adăpost la podium poate fi mai scurt decât ne imaginăm”, declară Adrian Dragotă, preşedintele FELIS România.

Istoria milenară a relaţiei dintre oameni şi pisici

Evenimentul propune şi o incursiune fascinantă în trecut, susţinută de Adrian Dragotă, preşedintele FELIS România şi arbitru internaţional FIFe. Publicul va descoperi etapele principale ale legăturii dintre om şi pisică, de la reprezentările din arta preistorică şi venerarea felinelor în Egiptul Antic, până la transformarea lor în membri ai familiilor moderne.

„De milenii, pisicile ne fascinează şi ne însoţesc în călătoria noastră prin istorie. Strămoşii noştri ne-au lăsat, prin mărturiile arheologice ale acestei legături, mai mult decât dovezi ale unei convieţuiri: ne-au transmis un legământ. Un legământ al respectului, al grijii şi al responsabilităţii faţă de aceste fiinţe extraordinare, pe care avem datoria să îl ducem mai departe. Iar astăzi, poate cel mai frumos mod de a-l onora este să oferim o familie unei pisici care nu are încă una”, declară Adrian Dragotă, preşedintele FELIS România.

Programul prezentărilor şi detalii pentru vizitatori

Pe parcursul celor două zile, specialiştii în protecţia animalelor vor susţine prezentări despre sterilizare, comportamentul felinelor şi creşterea responsabilă, după următorul program: