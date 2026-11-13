Xiaomi 18 Pro ajunge pe piețele internaționale cu un ecran secundar îmbunătățit

Xiaomi pregătește extinderea la nivel internațional a seriei Xiaomi 18 Pro, iar una dintre cele mai importante noutăți va fi noua generație a ecranului secundar montat pe spatele telefonului. Tehnologia Back Display, introdusă pe modelele Xiaomi 17 Pro, disponibile exclusiv în China, va primi funcții suplimentare și ar putea deveni unul dintre principalele elemente de diferențiere ale viitoarelor flagship-uri.

Noul ecran va permite afișarea notificărilor, interacțiunea cu aplicații și accesarea rapidă a unor informații, fără ca utilizatorul să fie nevoit să activeze permanent display-ul principal. În plus, Xiaomi pregătește funcții dedicate fotografiei și filmării, prin care ecranul din spate va putea fi folosit pentru previzualizarea imaginilor realizate cu camerele principale.

Compania a anunțat că va oferi noi informații despre viitoarea serie pe 17 noiembrie 2026, în cadrul unui eveniment organizat la Paris. Xiaomi 18 Pro va pune accent și pe fotografia mobilă, prin continuarea colaborării cu Leica, parteneriat care ajunge la cinci ani în 2026.

Xiaomi 18 Pro transformă ecranul secundar într-o componentă importantă a telefonului

Ideea unui display suplimentar amplasat pe spatele smartphone-ului a fost introdusă de Xiaomi odată cu seria 17 Pro, lansată în septembrie 2025 pe piața din China. Funcția a atras atenția prin posibilitatea de a oferi o suprafață suplimentară de afișare, fără să fie nevoie de un telefon pliabil sau de un design neobișnuit.

Pentru generația Xiaomi 18 Pro, producătorul intenționează să dezvolte conceptul și să ofere un ecran secundar mai versatil. Noua versiune Back Display va avea mai multe funcționalități și va permite interacțiuni care depășesc simpla afișare a informațiilor.

Printre utilizările anunțate se numără consultarea notificărilor, interacțiunea cu diferite aplicații și accesul la informații fără folosirea permanentă a display-ului principal. Xiaomi vorbește inclusiv despre extinderea ecosistemului de aplicații compatibile, ceea ce ar putea transforma ecranul din spate într-un instrument util pentru activitățile de zi cu zi.

Prin această abordare, compania încearcă să găsească o nouă direcție de diferențiere în segmentul smartphone-urilor premium. După popularizarea ecranelor aproape fără margini și dezvoltarea telefoanelor pliabile, un display secundar cu funcții extinse ar putea deveni un argument important pentru viitoarele modele de top.

Ecranul secundar va transforma camerele principale într-un instrument pentru selfie-uri și vloguri

Una dintre cele mai interesante funcții pregătite pentru Xiaomi 18 Pro este legată de fotografia mobilă. Display-ul montat pe spatele telefonului va putea afișa o previzualizare în timp real a imaginilor atunci când utilizatorul fotografiază cu sistemul principal de camere.

Practic, utilizatorii vor putea realiza selfie-uri folosind senzorii foto de pe spatele dispozitivului, având în același timp posibilitatea de a verifica încadrarea înainte de declanșarea fotografiei. Soluția poate fi deosebit de utilă pentru fotografiile de grup sau pentru situațiile în care este importantă obținerea unei imagini de calitate cât mai bună.

Funcția ar putea fi atractivă și pentru creatorii de conținut, în special pentru cei care filmează vloguri sau materiale video direct cu telefonul. Aceștia vor putea urmări încadrarea în timp real, chiar dacă folosesc camerele principale, fără să mai fie nevoiți să ghicească poziția subiectului.

Sistemul foto va continua să fie dezvoltat în colaborare cu Leica, parteneriat care împlinește cinci ani în 2026. Xiaomi promite noi posibilități creative și îmbunătățiri pentru fotografierea scenelor cotidiene, dar și a peisajelor din călătorii.

Deocamdată, producătorul nu a dezvăluit configurația completă a camerelor, rezoluțiile senzorilor sau toate funcțiile software care vor însoți noua generație.

Xiaomi schimbă designul spatelui telefonului prin integrarea ecranului și camerelor sub aceeași sticlă

Pe lângă funcționalitățile suplimentare, Xiaomi pregătește și modificări importante la nivelul designului. Seria 18 Pro va utiliza o abordare diferită pentru integrarea ecranului secundar și a sistemului foto, cele două componente urmând să fie amplasate sub aceeași placă de sticlă.

Scopul este obținerea unei suprafețe mai uniforme, în care display-ul și modulul camerelor să formeze un ansamblu vizual unitar. Producătorul descrie această soluție drept o evoluție a designului introdus pe Xiaomi 17 Pro, cu un aspect mai rafinat și o identitate proprie.

Compania pregătește și mai multe variante de culoare pentru viitoarele telefoane, însă nu a publicat încă lista completă a finisajelor. Detaliile despre dimensiuni, materiale și configurațiile disponibile ar urma să fie prezentate în apropierea lansării.

Combinația dintre display-ul secundar, camerele dezvoltate împreună cu Leica și noua construcție a spatelui telefonului arată că Xiaomi vrea să transforme Back Display dintr-o funcție neobișnuită într-un element central al experienței de utilizare.

Când prezintă Xiaomi seria 18 Pro și când ajunge pe piețele internaționale

Următoarele informații despre seria Xiaomi 18 Pro vor fi prezentate pe 17 noiembrie 2026, la un eveniment organizat la Paris. Producătorul urmează să ofere detalii suplimentare despre noua generație Back Display, colaborarea cu Leica și modificările de design. Redacția Playtech va participa la eveniment.

Unul dintre cele mai importante aspecte ale anunțului este extinderea tehnologiei Back Display pe piețele internaționale. Modelele Xiaomi 17 Pro au fost disponibile exclusiv în China, ceea ce a limitat accesul cumpărătorilor din Europa și din alte regiuni la această funcție.

Dacă planurile companiei se confirmă, Xiaomi 18 Pro va oferi utilizatorilor internaționali prima oportunitate de a experimenta această abordare pe un flagship al producătorului. Rămâne de văzut ce specificații hardware va avea noua serie, cât de extins va fi ecosistemul de aplicații pentru ecranul secundar și ce prețuri vor fi anunțate pentru piețele europene.