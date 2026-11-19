Polițiștii rutieri din Galați desfășoară astăzi, 19 noiembrie 2026, o acțiune de monitorizare aeriană a traficului rutier, menită să crească siguranța pe drumurile publice și să prevină accidentele grave.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Galați, un elicopter din dotarea Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) survolează principalele artere rutiere din județ, cu accent pe tronsoanele identificate cu risc ridicat de producere a accidentelor.

Ce urmăresc polițiștii prin supravegherea din aer

Acțiunea are ca obiective principale:

Identificarea manevrelor periculoase și a abaterilor grave de la normele rutiere (precum depășirile neregulamentare sau neacordarea de prioritate);

Descurajarea comportamentelor agresive în trafic;

Prevenirea accidentelor rutiere pe drumurile naționale și județene intens circulate.

Reprezentanții IPJ Galați le reamintesc tuturor conducătorilor auto importanța respectării regulilor de circulație, a adaptării vitezei la condițiile de drum și a adoptării unei conduite preventive la volan.

Sursa foto: Inspectoratul General de Aviatie al M.A.I.