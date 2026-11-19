Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Galați, un elicopter din dotarea Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) survolează principalele artere rutiere din județ, cu accent pe tronsoanele identificate cu risc ridicat de producere a accidentelor.
Acțiunea are ca obiective principale:
Reprezentanții IPJ Galați le reamintesc tuturor conducătorilor auto importanța respectării regulilor de circulație, a adaptării vitezei la condițiile de drum și a adoptării unei conduite preventive la volan.
Sursa foto: Inspectoratul General de Aviatie al M.A.I.