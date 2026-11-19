Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Galaţi a emis o atenţionare importantă pentru conducătorii auto, după ce circulaţia trenurilor pe ruta Galaţi – Târgu Bujor – Bereşti – Bârlad a fost reluată integral începând cu data de 17 noiembrie 2026, după o perioadă în care traseul nu a fost deservit în totalitate.

Potrivit poliţiştilor gălăţeni, reluarea completă a traficului feroviar pe această linie impune o prudenţă sporită din partea şoferilor, în special în zonele în care drumurile publice intersectează calea ferată, unde conducătorii auto s-ar fi putut obişnui cu lipsa trenurilor.

Recomandările poliţiştilor pentru şoferi

Pentru prevenirea accidentelor grave şi asigurarea siguranţei tuturor participanţilor la trafic, IPJ Galaţi le recomandă şoferilor:

Să reducă viteza în apropierea trecerilor la nivel cu calea ferată;

Să se asigure temeinic înainte de a traversa şinele;

Să respecte cu stricteţe semnalele luminoase, acustice şi indicatoarele rutiere instalate în zona trecerilor la nivel.

Oamenii legii reamintesc că adoptarea unui comportament preventiv la volan este esenţială pentru evitarea evenimentelor rutiere cu consecinţe tragice.