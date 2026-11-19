Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Galaţi a emis o atenţionare importantă pentru conducătorii auto, după ce circulaţia trenurilor pe ruta Galaţi – Târgu Bujor – Bereşti – Bârlad a fost reluată integral începând cu data de 17 noiembrie 2026, după o perioadă în care traseul nu a fost deservit în totalitate.
Potrivit poliţiştilor gălăţeni, reluarea completă a traficului feroviar pe această linie impune o prudenţă sporită din partea şoferilor, în special în zonele în care drumurile publice intersectează calea ferată, unde conducătorii auto s-ar fi putut obişnui cu lipsa trenurilor.
Pentru prevenirea accidentelor grave şi asigurarea siguranţei tuturor participanţilor la trafic, IPJ Galaţi le recomandă şoferilor:
Oamenii legii reamintesc că adoptarea unui comportament preventiv la volan este esenţială pentru evitarea evenimentelor rutiere cu consecinţe tragice.