Bătaie în stradă la Brăila, lângă o școală! Patru persoane s-au luat la pumni dintr-o ceartă banală pentru un loc de parcare (VIDEO)

Un scandal de proporții a izbucnit în plină stradă, în municipiul Brăila, chiar în imediata apropiere a unei unități de învățământ. Polițiștii au fost sesizați de urgență cu privire la faptul că pe o arteră din oraș are loc un conflict violent între mai multe persoane. La fața locului s-au deplasat rapid echipajele de intervenție pentru a-i potoli pe cei implicați și pentru a restabili ordinea publică.

Din primele verificări efectuate de oamenii legii, a reieșit că în altercație au fost implicate patru persoane, cu vârste cuprinse între 41 și 47 de ani, toate având domiciliul în municipiul Brăila.

Pe fondul unor neînțelegeri legate de un loc de parcare, spiritele s-au încins rapid, iar protagoniștii au trecut de la injurii și amenințări direct la acte de violență fizică, oferind trecătorilor scene greu de imaginat.

În ciuda violenței cu care s-au lovit, nicio persoană implicată în eveniment nu a solicitat acordarea de îngrijiri medicale la fața locului. În urma scandalului, un bărbat în vârstă de 44 de ani a fost deja identificat și sancționat contravențional de către polițiști conform Legii 61/1991, pentru încălcarea normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

O cameră a surprins imagini video cu momentul în care bătăușii își împart pumni în trafic:

Oamenii legii au deschis un dosar penal în acest caz și continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

Ancheta este în plină desfășurare pentru a se stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs incidentul grav din apropierea școlii, dar și pentru a fi identificați și trași la răspundere absolut toți cei care au participat la această bătaie din trafic.