UPDATE: Minora a fost găsită pe marginea drumului, în timp ce se deplasa pe jos către localitatea Odaia Manolache, unde îşi are domiciliul, informează IPJ Galaţi.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Galați desfășoară căutări de urgență pentru găsirea unei fetițe în vârstă de 6 ani, elevă la Seminarul Teologic din municipiul Galați, dispărută în această după-amiază, 20 noiembrie 2026.

Potrivit IPJ Galați, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că minora Nedelcu Anastasia Maria, în vârstă de 6 ani, a plecat voluntar de la Seminarul Teologic din municipiul Galați, în jurul orei 15:40, înainte să fie preluată de bunicul său, așa cum se întâmpla de obicei, iar până în acest moment nu se cunoaște locul în care se află.

Semnalmente și vestimentație la momentul dispariției

Înălțime: aproximativ 1,30 metri;

Păr: șaten;

Îmbrăcăminte și accesorii: geacă neagră din fâș, pantaloni negri, ghete de culoare roz și un rucsac albastru.

Persoanele care au văzut-o pe fetiță sau pot oferi orice informație care să ajute la găsirea ei sunt rugate să sune imediat la numărul unic de urgență 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.