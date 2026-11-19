Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis două avertizări meteorologice Cod Galben de intensificări ale vântului, valabile pe parcursul zilei de vineri, 20 noiembrie 2026, între orele 01:00 și 16:00. Județul Galați se află sub incidența ambelor avertizări, meteorologii anunțând rafale de vânt care vor atinge 50 – 70 km/h, iar la munte vor depăși 80 – 100 km/h.

Cum se vor manifesta cele două etape ale Codului Galben

Potrivit datelor transmise de ANM, avertizările sunt structurate pe două intervale orare:

Vineri, 20 noiembrie, între orele 01:00 și 10:00 (Cod Galben):

Vântul va avea intensificări susținute, cu viteze de 50 – 70 km/h, în estul Moldovei (inclusiv în județul Galați), Dobrogea, Muntenia, Oltenia, Banat și sudul Crișanei.

Vântul va avea intensificări susținute, cu viteze de 50 – 70 km/h, în estul Moldovei (inclusiv în județul Galați), Dobrogea, Muntenia, Oltenia, Banat și sudul Crișanei. Vineri, 20 noiembrie, între orele 10:00 și 16:00 (Cod Galben):

Intensificările vântului vor continua în întreaga Moldovă (inclusiv în județul Galați), Dobrogea, estul, centrul și sudul Munteniei, Transilvania și Maramureș, precum și în Carpații Occidentali, cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și local în Carpații Orientali. Vitezele vântului vor fi de 50 – 70 km/h, iar în zonele montane rafalele vor depăși 80 – 100 km/h, cu cele mai mari viteze pe creste.

Recomandări pentru populație în timpul avertizărilor de vânt puternic

Având în vedere rafalele puternice anunțate pentru mâine în municipiul și județul Galați, autoritățile le recomandă cetățenilor să evite deplasările sau staționarea în apropierea copacilor bătrâni, a stâlpilor de electricitate, a panourilor publicitare ori a clădirilor cu elemente de fațadă instabile și să nu își parcheze autoturismele sub arbori.