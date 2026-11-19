Gălățenii se pregătesc pentru mai bine de o lună de concerte, lumini și atmosferă de poveste.

Organizatorii au anunțat oficial programul artistic și surprizele pregătite în Grădina Publică din Galați pentru cea de-a IV-a ediție a festivalului „Feerie de iarnă – Universul Crăciunului”, eveniment organizat de Autentic Events și finanțat de Primăria Municipiului Galați, care se va desfășura în perioada 27 noiembrie 2026 – 3 ianuarie 2027.

Ce artiști vor urca pe scena din Grădina Publică

Potrivit anunțului oficial al organizatorilor, pe scena festivalului din cadrul Târgului de Crăciun vor concerta nume îndrăgite ale muzicii românești, alături de artiști locali:

Alexia;

Alexandra Căpitănescu;

Andrei Ursu (WRS);

Bibi;

David Ciente, Grupul Jianca și Maria Chivu;

F. Charm & Oile Negre;

Florian Rus;

Trupa Genius;

Artiști locali.

Patinoar circular, carusel venețian și momente de ninsoare

Dincolo de concertele live, organizatorii au confirmat și atracțiile tematice care vor transforma Grădina Publică într-un parc de iarnă pentru întreaga familie: