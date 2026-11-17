Numărul infracţiunilor de înşelăciune comise prin intermediul ATM-urilor de criptomonede a înregistrat o creştere semnificativă în judeţul Galaţi.

În acest context, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale şi cei ai Serviciului de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Galaţi au desfăşurat astăzi, 17 noiembrie 2026, o acţiune de informare şi prevenire în centrele comerciale din municipiu unde sunt amplasate astfel de aparate.

Pe parcursul acţiunii, agenţii de pază din centrele comerciale au fost instruiţi cu privire la metodele folosite de infractori şi cum să recunoască rapid comportamentul unei persoane aflate pe punctul de a fi înşelate (de exemplu, oameni agitaţi, care vorbesc continuu la telefon în faţa aparatului şi scanează coduri QR), astfel încât să poată alerta imediat poliţia.

Cum acţionează infractorii pentru a-i lăsa pe gălăţeni fără economii

Potrivit poliţiştilor gălăţeni, cele mai frecvente două metode prin care victimele sunt convinse să introducă sume importante de bani în ATM-urile de criptomonede sunt:

Apelurile false în numele ANAF, Poliţiei sau băncilor: Victimele sunt sunate de persoane necunoscute care pretind că reprezintă instituţii ale statului sau bănci. Sub pretextul unor credite făcute fraudulos pe numele lor sau al unor probleme de securitate ale conturilor, oamenii sunt convinşi să îşi scoată economiile sau chiar să ia credite noi pentru a-şi „securiza” banii, fiind apoi ghidaţi pas cu pas să depună numerarul la ATM-uri de criptomonede, prin scanarea unor coduri QR.

Investiţiile fictive promovate pe internet: Infractorii lansează pe reţelele sociale şi în aplicaţiile de mesagerie reclame cu promisiunea unor câştiguri rapide şi garantate. Victimelor li se arată profituri simulate pe platforme false şi sunt determinate să depună tot mai mulţi bani în aceste aparate pentru pretinse pachete investiţionale.

Recomandările IPJ Galaţi pentru cetăţeni

Pentru a nu deveni victime ale acestor escrocherii, poliţiştii gălăţeni le recomandă cetăţenilor: