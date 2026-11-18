Gălăţenii care locuiesc în cartierul Micro 16 au la dispoziţie aproximativ 250 de locuri de parcare de domiciliu/reşedinţă nou amenajate.

Primăria municipiului Galaţi a anunţat că o nouă sesiune de atribuire pentru aceste locuri se va desfăşura începând de mâine, joi, 19 noiembrie, până pe 26 noiembrie 2026.

Zonele vizate în această etapă

Potrivit informării transmise de municipalitate, locurile de parcare scoase la atribuire sunt situate în Micro 16 – strada Constantin Levaditti – zona 5 – subzona A şi subzona B.

Cum se pot înscrie gălăţenii

Persoanele interesate să rezerve un loc de parcare trebuie să consulte condiţiile de eligibilitate, actele necesare şi paşii de urmat pentru depunerea solicitărilor.

Toate detaliile privind modalitatea de rezervare şi atribuire sunt disponibile pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Galaţi, accesând pagina dedicată aici.