Sucursala Galaţi a Distribuţie Energie Electrică România (DEER) anunţă întreruperea planificată a alimentării cu energie electrică în mai multe localităţi din judeţul Galaţi, în perioada 17 – 20 noiembrie 2026, pentru executarea lucrărilor necesare asigurării unei bune funcţionări a instalaţiilor.
Vor fi afectate zone din municipiul Tecuci, precum şi din comunele Matca, Smârdan şi Nicoreşti.
Calendarul întreruperilor de energie electrică pe zile
Marţi, 17 noiembrie 2026
- Comuna Matca (intervalul orar 09:00 – 15:00): străzile Carol I (parţial), Nicolae Labiş (parţial), Unirii (parţial) şi C-tin Brâncoveanu (parţial) – aproximativ 300 de abonaţi nealimentaţi.
- Municipiul Tecuci (intervalul orar 09:00 – 15:00): străzile Costache Racoviţă (parţial) şi 1 Decembrie 1918 (parţial) – aproximativ 250 de abonaţi nealimentaţi.
- Localitatea Smârdan (intervalul orar 09:00 – 17:00): în totalitate, inclusiv agenţii economici FIER CTC, Metdan, Apă Canal şi Derpan – aproximativ 1.100 de abonaţi nealimentaţi.
Miercuri, 18 noiembrie 2026
- Comuna Nicoreşti (intervalul orar 09:00 – 15:00): zona de centru din localitatea Nicoreşti (parţial) – aproximativ 250 de abonaţi nealimentaţi, precum şi extravilan Nicoreşti (un agent economic nealimentat).
- Municipiul Tecuci (intervalul orar 09:00 – 15:00): străzile Gheorghe Petraşcu (parţial) şi Aleea Vasile Alecsandri (parţial) – aproximativ 250 de abonaţi nealimentaţi.
Joi, 19 noiembrie 2026
- Municipiul Tecuci (intervalul orar 09:00 – 15:00): străzile Vasile Alecsandri (parţial) şi Aleea Vasile Alecsandri (parţial) – aproximativ 250 de abonaţi nealimentaţi; strada Aleea Ştrandului – aproximativ 200 de abonaţi nealimentaţi; străzile 1 Decembrie 1918 (parţial), Gloriei (parţial) şi Căpitan Vlad – aproximativ 150 de abonaţi nealimentaţi.
Vineri, 20 noiembrie 2026
- Municipiul Tecuci (intervalul orar 09:00 – 15:00): străzile Galaţi (parţial) şi Tudor Panfil (parţial) – aproximativ 250 de abonaţi nealimentaţi.
Unde pot cere informaţii suplimentare gălăţenii
Reprezentanţii companiei de distribuţie îşi cer scuze pentru neplăcerile cauzate consumatorilor de aceste întreruperi temporare.
Informaţii actualizate despre întreruperile planificate sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, la rubrica Suport / Întreruperi energie electrică. De asemenea, relaţii suplimentare pot fi obţinute telefonic la numărul 0236 929 sau la linia gratuită Telverde 0800 500 205.