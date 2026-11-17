O femeie în vârstă de aproximativ 44 de ani a fost găsită decedată în interiorul unui bloc de locuinţe de pe strada Roşiori din Galaţi, în împrejurări care urmează să fie stabilite de anchetatori.

Din primele informaţii, femeia nu ar fi locuit în imobil. Aceasta ar fi fost găsită căzută în zona interioară a blocului, după ce ar fi ajuns la etajul al şaptelea, unde au fost descoperite şi mai multe bunuri personale care îi aparţineau.

Poliţiştii au deschis cercetări pentru ucidere din culpă, urmând să stabilească exact ce s-a întâmplat şi în ce condiţii a căzut femeia. Din datele preliminare, ipoteza unei crime nu pare să fie una probabilă, însă împrejurările exacte ale decesului vor fi clarificate în urma cercetărilor.