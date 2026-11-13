Dansuri, gastronomie şi tradiţii din şapte ţări, pe 17 noiembrie, la Galaţi

Liga Studenţilor Străini din Galaţi organizează, pe 17 noiembrie 2026, cea de-a patra ediţie a evenimentului „Inovarea Culturală Studenţească Gălăţeană”. Proiectul este dedicat promovării diversităţii, dialogului intercultural şi valorilor comunităţii internaţionale din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi.

Data aleasă pentru desfăşurarea evenimentului nu este întâmplătoare, 17 noiembrie marcând Ziua Internaţională a Studenţilor, un prilej de a celebra solidaritatea, prietenia şi unitatea între tinerii din întreaga lume, indiferent de naţionalitate sau origine.

Şapte ţări intră în competiţia culturală

Ediţia din acest an reuneşte studenţi internaţionali care vor reprezenta şapte ţări: Irak, Yemen, Republica Moldova, Grecia, Turkmenistan, Kenya şi Spania.

Echipele se vor întrece într-o competiţie culturală plină de culoare şi creativitate pentru câştigarea locului I. Fiecare delegaţie va aduce în faţa publicului cele mai autentice elemente ale identităţii sale naţionale, prin dansuri tradiţionale, preparate gastronomice specifice, costume populare, muzică şi momente artistice.

Publicul gălăţean este invitat să voteze echipa preferată

Organizatorii îi invită pe toţi gălăţenii — studenţi, cadre didactice, familii şi iubitori de cultură — să participe la eveniment, să descopere tradiţii din diferite colţuri ale lumii şi să îşi voteze echipa preferată.

Sub deviza „Mai multe ţări, mai multe culturi, o singură comunitate!”, evenimentul îşi propune să arate că tradiţiile şi cultura reprezintă un limbaj universal care apropie oamenii, transformând Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi într-un spaţiu activ al multiculturalismului.