Incredibil: A venit cu bagajul să se opereze la Galaţi, dar pe masa de operaţie a ajuns fiul ei venit în vizită

O întâmplare demnă de un scenariu de film, cu un final fericit, a fost relatată de medicul chirurg Constantin Truş, de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Galaţi. O femeie de 80 de ani, hotărâtă să fie operată cu orice preţ, s-a prezentat la spital cu două săptămâni înainte de programare, însă cel care a ajuns de urgenţă în sala de operaţie a fost chiar fiul ei, venit a doua zi să o viziteze.

Chirurgul gălăţean a descris cazul neobişnuit întâlnit săptămâna trecută pe secţie. Totul a început la consultaţii, când o pacientă octogenară i-a cerut ferm să o opereze cât mai repede, fiind convinsă că are aderenţe. Cum femeia avea deja două intervenţii abdominale în trecut şi alte afecţiuni asociate vârstei, medicul a refuzat o operaţie „pe nevăzute” şi i-a făcut o programare pentru investigaţii amănunţite.

Femeia nu a mai avut însă răbdare şi s-a prezentat la uşa secţiei cu bagajul făcut, cu două săptămâni mai devreme. Văzând determinarea pacientei, medicul a decis să o interneze vineri pentru analize.

Vizitatorul care a devenit pacient de urgenţă

Adevărata surpriză a apărut a doua zi dimineaţă, sâmbătă, în timpul gărzii. Pe holul secţiei a apărut un bărbat în jur de 50 de ani, care întreba de mama lui, internată cu o zi înainte. Medicul a observat imediat că bărbatul era schimonosit de durere şi se ţinea cu mâna de coaste.

„«Ce aveţi, domnule? Vă simţiţi bine?», am spus, venind rapid în întâmpinarea lui. «Mă doare în dreapta, sub coaste, de nu mai pot. Abia pot respira.» Durerea aceea intensă, localizată în locul acela, nu se lasă pe a doua zi, se investighează pe loc. Vizitatorul a devenit dintr-o dată… pacient”, a povestit dr. Constantin Truş.

Intervenţie laparoscopică contra cronometru

Investigaţiile făcute pe loc – analize de sânge, EKG, radiografie şi computer tomograf – au arătat o inflamaţie severă. Bărbatul a fost dus de urgenţă în sala de operaţie, fără ca mama lui, aflată la etaj, să ştie ce se întâmplă.

„Am intrat laparoscopic, prin câteva incizii mici, cu camera şi instrumentele fine. Ce a apărut pe monitor a întrecut tot ce-mi arătaseră imaginile examinării iniţiale. Colecistită acută gangrenoasă. Fierea, săculeţul acela mic de lângă ficat, îşi pierduse alimentarea cu sânge, iar peretele ei murea. (…) Când am scos în sfârşit vezica şi am văzut-o întreagă, închisă la culoare, cu peretele mort, am rămas o clipă fără cuvinte. Un dezastru greu de imaginat, pe care omul îl dusese pe picioare până la spital, venit să-şi vadă mama”, a explicat chirurgul.

Avertismentul medicului: pericolul diabetului nedescoperit

Din fericire, intervenţia s-a încheiat cu bine, iar bărbatul se recuperează, în timp ce mama sa îşi continuă investigaţiile pe secţie, fără să fi fost operată.

Medicul Constantin Truş a tras şi un semnal de alarmă pentru gălăţeni: bărbatul nu avea pietre la fiere, ci un început de diabet nedescoperit, o afecţiune care slăbeşte tăcut apărarea organismului şi poate transforma o simplă inflamaţie într-o urgenţă chirurgicală majoră. Chirurgul le recomandă oamenilor să nu ignore durerile persistente în partea dreaptă, sub coaste, şi să îşi facă măcar un set anual de analize de rutină.

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