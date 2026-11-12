Percheziții în cinci comune din județul Galați

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Galați au desfășurat o acțiune de amploare în cinci comune din județ, în urma căreia au confiscat mai multe arme neletale deținute fără drept, precum și replici de tip airsoft.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Galați, la data de 11 noiembrie 2026, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au pus în executare 10 mandate de percheziție domiciliară în comunele Independența, Piscu, Liești, Ivești și Barcea. Acțiunea a avut ca scop identificarea și indisponibilizarea armelor neletale deținute ilegal.

Ce au găsit polițiștii la percheziții

În urma descinderilor efectuate în cele cinci localități, oamenii legii au descoperit patru arme neletale supuse autorizării, deținute fără respectarea prevederilor legale:

Un pistol de tir sportiv cu aer comprimat, calibru 4,5 mm;

O armă lungă de tir sportiv cu aer comprimat, calibru 4,5 mm;

Două arme lungi neletale cu aer comprimat, calibru 5,5 mm.

Totodată, polițiștii au mai identificat și trei replici de arme de tip airsoft.

Dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor și al munițiilor

Toate bunurile descoperite au fost ridicate de polițiști în vederea expertizării, iar cercetările continuă într-un dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor.

La percheziții au participat, alături de polițiștii de la Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, și polițiști din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Liești, Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului de Ordine Publică, precum și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS) Galați.