Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Ioan” din Galaţi va beneficia de finanţare suplimentară direct de la Ministerul Sănătăţii pentru îngrijirea micilor pacienţi aflaţi în stare critică. Unitatea medicală gălăţeană a fost inclusă pe lista spitalelor în care se extinde programul naţional de Acţiuni Prioritare pentru Anestezie şi Terapie Intensivă (AP-ATI). Anunţul a fost făcut de ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, odată cu punerea în transparenţă decizională a proiectelor de ordin ce vizează extinderea finanţării în şase unităţi spitaliceşti din ţară şi introducerea unor noi proceduri medicale.

Ce înseamnă includerea în programul AP-ATI pentru Galaţi

Prin integrarea Spitalului de Copii „Sf. Ioan” în programul AP-ATI, unitatea sanitară va primi fonduri dedicate special pentru achiziţia de medicamente şi materiale sanitare necesare tratării cazurilor grave de la terapie intensivă. Măsura are ca scop asigurarea continuităţii actului medical în secţiile de profil, fără sincope în aprovizionare, oferind medicilor gălăţeni resursele necesare pentru a gestiona cazurile complexe chiar pe plan local, fără a mai fi nevoie de transferul pacienţilor către alte centre universitare.

Alături de spitalul din Galaţi, pe lista unităţilor care primesc finanţare extinsă pe linia de Anestezie şi Terapie Intensivă se mai află Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie şi Boli Infecţioase Braşov, Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte, Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc şi Spitalul Municipal Turda.

Alte noutăţi anunţate de Ministerul Sănătăţii

Pe lângă sprijinul acordat secţiilor de terapie intensivă, pachetul de măsuri lansat în dezbatere publică de Ministerul Sănătăţii mai cuprinde două direcţii majore la nivel naţional:

Prevenirea morţii subite cardiace (AP-PMSC): Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov intră în program pentru finanţarea implantării defibrilatoarelor cardiace interne, destinate pacienţilor cu risc crescut de aritmii severe.

Tratamente endoscopice moderne (AP-ENDO): Introducerea unor proceduri minim invazive noi pentru cancerele biliare avansate, infecţiile severe ale căilor biliare, complicaţiile pancreatice şi hemoragiile digestive, alături de finanţarea unor dispozitive moderne, precum videocapsulele endoscopice.

„Continuăm să dezvoltăm programele de Acţiuni Prioritare, finanţate direct de Ministerul Sănătăţii, pentru ca pacienţii să beneficieze de tratamentele de care au nevoie, la timp şi cât mai aproape de casă. Nu eliminăm proceduri existente. Adăugăm soluţii, extindem accesul şi continuăm să dezvoltăm sistemul medical”, a declarat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Proiectele de ordin se află în prezent în etapa de transparenţă decizională, urmând ca, după aprobarea oficială, fondurile să fie direcţionate către spitalele incluse în program.