Primăria Municipiului Galați a anunțat astăzi, vineri, 27 noiembrie 2026, instituirea unor noi restricții de circulație pe bulevardul George Coșbuc, pentru derularea lucrărilor de modernizare. Astfel, în perioada 2 – 22 decembrie 2026, traficul rutier va fi închis pe tronsonul cuprins între strada Tecuci și strada Basarabiei.

Reprezentanții municipalității reamintesc că tronsonul cuprins între strada Brăilei și strada Tecuci rămâne închis până pe 6 februarie 2027, însă intersecția bulevardului George Coșbuc cu strada Tecuci rămâne deschisă circulației auto.

Ce rute ocolitoare recomandă Primăria Galați

Pentru evitarea ambuteiajelor, conducătorilor auto care se deplasează pe axa vest – est (IFR – Piața Centrală) li se recomandă să utilizeze cu predilecție strada Tecuci, iar celor care circulă pe axa est – vest (Piața Centrală – IFR) li se recomandă traseul strada Traian – strada Movilei – strada Anul Revoluției 1848 – strada Tecuci – IFR.

Totodată, municipalitatea a stabilit următoarele rute ocolitoare:

Bulevardul George Coșbuc – strada Basarabiei;

Bulevardul George Coșbuc – strada Brăilei – strada General Alexandru Cernat – strada Poșta Veche – strada Basarabiei;

Strada Brăilei – strada Siderurgiștilor – strada Gheorghe Doja – strada Crizantemelor – strada Tecuci;

Strada Nae Leonard – strada Tecuci – strada Traian;

Strada Traian – strada Movilei – strada Anul Revoluției 1848 – strada Tecuci.

Reprezentanții Primăriei Galați atrag atenția că atât șoferii, cât și pietonii au obligația de a respecta semnalizarea rutieră temporară, mutarea sau deteriorarea gardurilor și balizelor de delimitare a șantierului fiind sancționată conform legislației în vigoare.