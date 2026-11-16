Teatrul „Gulliver”: Prezenţă la Târgu Mureş şi spectacol la Galaţi

Teatrul pentru Copii şi Tineret „Gulliver” din Galaţi continuă seria participărilor la evenimente culturale de prestigiu din ţară. Instituţia gălăţeană este invitată la cea de-a XI-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru Studio din Târgu Mureş, unde prezintă spectacolul „Zmeie, Basme şi Fantasme”, de Lari Giorgescu.

Jucat recent şi în cadrul Festivalului Naţional de Teatru (FNT) de la Bucureşti, spectacolul ajunge acum în faţa publicului din Târgu Mureş, într-un eveniment dedicat studenţilor şi profesioniştilor din domeniul artelor spectacolului din România şi din străinătate, menit să încurajeze dialogul artistic şi schimbul de experienţă.

„Elefănţelul curios” îi aşteaptă pe micii spectatori duminică

Imediat după întoarcerea de la festival, Teatrul „Gulliver” reia întâlnirile de weekend cu publicul gălăţean. Duminică, 22 noiembrie 2026, de la ora 10:30, cei mici sunt aşteptaţi la Casa de Cultură a Studenţilor din Galaţi la spectacolul „Elefănţelul curios”, o poveste despre curiozitatea firească a copilăriei şi importanţa comunicării sincere dintre copii şi adulţi.

Data şi ora: Duminică, 22 noiembrie 2026, ora 10:30

Locaţia: Casa de Cultură a Studenţilor Galaţi

Distribuţia: Ramona Păuc, Andrei Ciugulea, Valeria Taban / Andrei Dombrovschi, Nicoleta Miru şi Cosmin Cosma

Echipa de creaţie: Regia şi scenariul poartă semnătura lui Aurelian Iorga, iar scenografia este realizată de Mariana Brudiu

„Gulliver te învaţă!”: Sfaturi despre sănătatea dentară a copiilor

Întâlnirea de duminică include şi un nou episod din proiectul educativ „Gulliver te învaţă! – Întâlniri pentru copii curioşi şi părinţi informaţi”, desfăşurat chiar înainte de începerea reprezentaţiei. De această dată, copiii şi părinţii vor participa la o scurtă prezentare interactivă despre sănătatea dentară şi problemele ortodontice din copilărie, susţinută de medicul ortodont Jugravu Andreea.