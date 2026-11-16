CITIM #28 la Galaţi: Patru seri de spectacole-lectură la Teatru pe Ţeavă

Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galaţi organizează, în parteneriat cu Teatrul Municipal „Bacovia” Bacău, ediţia cu numărul 28 a proiectului CITIM, intitulată CITIM (FEST) MONODRAME. Evenimentul cuprinde patru seri dedicate dramaturgiei contemporane şi se va desfăşura la Teatru pe Ţeavă (Strada Nicolae Bălcescu nr. 90), în zilele de 19 şi 20 noiembrie, respectiv 3 şi 4 decembrie 2026, începând cu ora 19:00.

Parteneriatul dintre cele două instituţii de cultură aduce în faţa publicului gălăţean şase texte prezentate în cadrul Bacău Fest MONODRAME, completate de piesa „Ferestrele de taxi sunt cinematografe mobile”, semnată de Mihai Ivaşcu.

Programul complet al spectacolelor-lectură CITIM #28

Toate cele patru întâlniri teatrale au loc la Teatru pe Ţeavă, după următorul program:

Joi, 19 noiembrie, ora 19:00: Spectacole-lectură după textele „Mami mea, Mami mea, Mirela” de Vlad Moszojanu, „Parte-n parte” de Bogdan Drumea şi „Ferestrele de taxi sunt cinematografe mobile” de Mihai Ivaşcu. Trei poveşti spuse de actorii Denisa Dutcovschi, Flavia Călin şi Costin Stăncioi.

Vineri, 20 noiembrie, ora 19:00: Spectacole-lectură după textele „Ce părere ai despre piesa mea?” de Petre Barbu şi „Messier 87” de Ştefan Mihai. Două poveşti aduse în faţa publicului de actorii Aureliu Bâtcă şi Visarion Udatu.

Joi, 3 decembrie, ora 19:00: Spectacol-lectură după textul „Firul Roşu” de Cornelia Iordache, în interpretarea actorului Vlad Jipa.

Vineri, 4 decembrie, ora 19:00: Spectacol-lectură după textul „Roata mare” de Dana Voicu, susţinut de actriţele Elena Ghinea şi Cristina Uja-Neagu.

Dialog deschis între actori şi spectatori

Lansat în 2025, CITIM este un proiect extra-repertorial prin care Teatrul Dramatic „Fani Tardini” propune o întâlnire neconvenţională cu actorii şi textele dramatice actuale. După fiecare lectură, spectatorii sunt invitaţi să participe activ la discuţii şi schimburi de idei cu echipa artistică, oferind feedback direct asupra modului în care sunt receptate piesele contemporane.

La rândul său, Bacău Fest MONODRAME, organizat de Teatrul Municipal „Bacovia” din Bacău, este un festival dedicat recitalului actoricesc şi creaţiei centrate pe actor, structurat pe două secţiuni competiţionale: Concursul de Interpretare – recital actoricesc şi Concursul de Dramaturgie – Monodramă „Valentin Nicolau”.