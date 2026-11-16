Microbuz de 150.000 de lei, furat din Italia, prins la Albiţa

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albiţa (ITPF Iaşi) au blocat tranzitul unui autovehicul căutat de autorităţile europene. Incidentul a avut loc sâmbătă seară, 14 noiembrie 2026, în jurul orei 21:40, când la controlul de frontieră s-a prezentat un cetăţean român în vârstă de 37 de ani, aflat la volanul unui microbuz fabricat în anul 2022.

Alertă emisă de autorităţile italiene cu o zi înainte

Existând suspiciuni cu privire la situaţia juridică a mijlocului de transport, echipajul de frontieră a efectuat verificări suplimentare în bazele de date, scoţând la iveală următoarele detalii:

Bun căutat pentru confiscare: Microbuzul figura în evidenţe ca fiind furat din Italia, în baza unei semnalări introduse de autorităţile italiene cu doar o zi în urmă.

Valoare ridicată: Autovehiculul a fost evaluat de specialişti la suma de 150.000 de lei.

Măsură imediată: Mijlocul de transport a fost indisponibilizat şi reţinut la sediul instituţiei în vederea continuării cercetărilor.

Explicaţiile şoferului şi dosarul penal pentru tăinuire

Cu privire la cele constatate, bărbatul de 37 de ani a declarat că este angajat ca şofer la societatea de transport care deţine microbuzul şi că nu are cunoştinţă despre faptul că autovehiculul este implicat într-un litigiu.

În acest caz, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tăinuire, urmând ca la finalizarea anchetei să fie dispuse măsurile legale care se impun.