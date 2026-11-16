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    Microbuz de 150.000 de lei, furat din Italia, prins la Albiţa

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Microbuz de 150.000 de lei, furat din Italia, prins la Albiţa

Sergiu DascăluNational16.11.2026

Microbuz de 150.000 de lei, furat din Italia, prins la Albiţa

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albiţa (ITPF Iaşi) au blocat tranzitul unui autovehicul căutat de autorităţile europene. Incidentul a avut loc sâmbătă seară, 14 noiembrie 2026, în jurul orei 21:40, când la controlul de frontieră s-a prezentat un cetăţean român în vârstă de 37 de ani, aflat la volanul unui microbuz fabricat în anul 2022.

Alertă emisă de autorităţile italiene cu o zi înainte

Existând suspiciuni cu privire la situaţia juridică a mijlocului de transport, echipajul de frontieră a efectuat verificări suplimentare în bazele de date, scoţând la iveală următoarele detalii:

  • Bun căutat pentru confiscare: Microbuzul figura în evidenţe ca fiind furat din Italia, în baza unei semnalări introduse de autorităţile italiene cu doar o zi în urmă.
  • Valoare ridicată: Autovehiculul a fost evaluat de specialişti la suma de 150.000 de lei.
  • Măsură imediată: Mijlocul de transport a fost indisponibilizat şi reţinut la sediul instituţiei în vederea continuării cercetărilor.

Explicaţiile şoferului şi dosarul penal pentru tăinuire

Cu privire la cele constatate, bărbatul de 37 de ani a declarat că este angajat ca şofer la societatea de transport care deţine microbuzul şi că nu are cunoştinţă despre faptul că autovehiculul este implicat într-un litigiu.

În acest caz, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tăinuire, urmând ca la finalizarea anchetei să fie dispuse măsurile legale care se impun.

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