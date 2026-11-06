Două benzi suplimentare pentru camioane la vama Galaţi-Giurgiuleşti

Traficul de camioane la frontiera dintre România şi Republica Moldova ar urma să se desfăşoare mai rapid, după ce autorităţile celor două ţări au convenit asupra unui set de măsuri pentru reducerea timpilor de aşteptare şi creşterea capacităţii de control. Printre acestea se numără operaţionalizarea a două piste suplimentare la postul vamal Galaţi-Giurgiuleşti. Noile piste vor permite procesarea unui număr mai mare de camioane şi o gestionare mai eficientă a fluxurilor de transport de marfă. Măsura face parte dintr-un plan comun stabilit de autorităţile vamale şi de frontieră din România şi Republica Moldova.

O altă schimbare va fi aplicată la punctul de trecere Albiţa-Leuşeni, unde camioanele fără încărcătură vor fi direcţionate pe o bandă separată. Cum verificarea acestora durează, de regulă, mai puţin decât în cazul transporturilor cu marfă, separarea fluxurilor ar trebui să reducă aglomeraţia şi să permită folosirea mai eficientă a infrastructurii existente. Autorităţile au convenit şi asupra suplimentării personalului de control, în funcţie de volumul traficului şi de necesităţile din teren. În paralel, va fi intensificat schimbul de informaţii între instituţiile celor două state, pentru adaptarea rapidă a activităţii la numărul de transporturi care ajung la frontieră.

Cerealele din Republica Moldova pot intra şi prin Stânca-Costeşti

O altă măsură a intrat deja în vigoare pe 3 noiembrie 2026. De la această dată, transportul cerealelor din Republica Moldova către România este permis şi prin postul vamal Stânca-Costeşti. Deschiderea acestei rute oferă transportatorilor o alternativă la punctele de frontieră aglomerate şi poate contribui la distribuirea mai echilibrată a traficului de marfă.

Autorităţile române şi moldoveneşti vor urmări în continuare evoluţia transporturilor şi vor ajusta măsurile în funcţie de situaţia din teren, cu obiectivul de a reduce timpii de aşteptare şi de a asigura traversarea mai rapidă a frontierei.