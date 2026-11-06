AcoR – Filiala Galaţi, două zile de dezbateri şi clarificări despre noul Cod al urbanismului

Filiala Judeţeană Galaţi a Asociaţiei Comunelor din România (ACoR) a organizat, în zilele de 5 şi 6 noiembrie, un simpozion dedicat clarificării prevederilor noului Cod al urbanismului şi problemelor pe care aplicarea acestuia le ridică în administraţia locală.

La întâlnire au participat peste 120 de persoane din judeţul Galaţi, printre care primari de comune, secretari ai unităţilor administrativ-teritoriale şi angajaţi responsabili de domeniul urbanismului. Printre invitaţi s-au numărat Emil Drăghici, preşedintele Asociaţiei Comunelor din România şi primarul comunei Vulcana-Băi, judeţul Dâmboviţa, precum şi un reprezentant al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.

Discuţiile au vizat prevederile noului Cod al urbanismului, cu accent pe aspectele care au ridicat întrebări în rândul administraţiilor locale. Participanţii au avut ocazia să prezinte problemele întâmpinate şi să solicite lămuriri cu privire la modul în care noile reglementări trebuie aplicate în activitatea primăriilor. Temele abordate sunt de interes direct pentru administraţiile comunale, care gestionează documentaţiile de urbanism, autorizaţiile de construire şi procedurile privind dezvoltarea localităţilor.