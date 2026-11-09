Percheziții de amploare în județul Galați într-un dosar de spălare a banilor: Mașini de lux confiscate și prejudiciu uriaș

Polițiștii gălățeni, sprijiniți de trupele speciale și jandarmi, au descins la 25 de adrese din județ în cadrul unei vaste acțiuni ce vizează destructurarea unei rețele de spălare a banilor. Printre locațiile vizate de anchetatori se numără și mai multe proprietăți din comunitatea din Ivești, unde forțele de ordine au blocat străzile pentru administrarea probatoriului.

Potrivit investigațiilor, în perioada 2022 – 2026, persoanele suspectate ar fi folosit sume uriașe de bani provenite din activități infracționale pentru a achiziționa autoturisme de lux. Pentru a ascunde proveniența ilicită a fondurilor și identitatea beneficiarilor reali, mașinile erau ulterior înmatriculate pe numele unor rude sau persoane apropiate, creând astfel o falsă aparență de legalitate. Prejudiciul estimat în acest dosar depășește suma de 3.000.000 de euro.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat aproximativ 300.000 de lei în numerar, o armă neletală, înscrisuri și alte mijloace de probă. De asemenea, au fost indisponibilizate nu mai puțin de 35 de autoturisme de lux, a căror valoare totală se ridică la aproximativ 2.800.000 de euro.

Cercetările sunt continuate de Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Galați, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați. Toate aceste activități au fost desfășurate în cadrul operațiunii naționale JUPITER, coordonată de Inspectoratul General al Poliției Române și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.