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    Alertă de inundaţii transmisă din greşeală în Galaţi şi Brăila. Eroare la sistemul naţional de avertizare

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Alertă de inundaţii transmisă din greşeală în Galaţi şi Brăila. Eroare la sistemul naţional de avertizare

Maria ROMANIŢĂEveniment07.11.2026

Alertă de inundaţii transmisă din greşeală în Galaţi şi Brăila. Eroare la sistemul naţional de avertizare

Un mesaj de alertare privind o deversare controlată dintr-un baraj de pe râul Bistriţa a ajuns sâmbătă după-amiază la populaţia din mai multe judeţe, inclusiv Galaţi şi Brăila, deşi avertizarea trebuia să vizeze doar zona Piatra Neamţ. Incidentul a fost provocat de o eroare de soft în sistemul naţional de înştiinţare şi alarmare la inundaţii.

Mesajul a fost transmis în jurul orei 16.00, pe 7 noiembrie, şi anunţa o deversare controlată din Barajul Reconstrucţia, din zona acumulării Piatra Neamţ, de pe râul Bistriţa.

Potrivit explicaţiilor transmise de autorităţi, nu a fost vorba despre o problemă locală a sistemelor de alarmare din judeţele în care populaţia a primit mesajul, ci despre o defecţiune la nivelul sistemului naţional. Autorităţile precizează că populaţia şi administraţiile locale din localităţile judeţului Brăila situate în albia majoră a râului Siret vor fi informate operativ atunci când vor exista deversări controlate care le-ar putea afecta, astfel încât să poată lua măsurile necesare de protecţie.

”În urma transmiterii mesajului RO-ALERT referitor la deversarea controlată de apă de la Barajul Reconstrucţia, din municipiul Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ, precizăm că transmiterea acestuia şi către populaţia din judeţul Galaţi a fost cauzată de o eroare de soft a sistemului de alarmare. Menţionăm că mesajul nu semnalează producerea unei situaţii de urgenţă pe raza judeţului Galaţi şi nu impune adoptarea unor măsuri suplimentare de către populaţie”, a transmis ISU Galaţi.

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