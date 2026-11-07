Alertă de inundaţii transmisă din greşeală în Galaţi şi Brăila. Eroare la sistemul naţional de avertizare

Un mesaj de alertare privind o deversare controlată dintr-un baraj de pe râul Bistriţa a ajuns sâmbătă după-amiază la populaţia din mai multe judeţe, inclusiv Galaţi şi Brăila, deşi avertizarea trebuia să vizeze doar zona Piatra Neamţ. Incidentul a fost provocat de o eroare de soft în sistemul naţional de înştiinţare şi alarmare la inundaţii.

Mesajul a fost transmis în jurul orei 16.00, pe 7 noiembrie, şi anunţa o deversare controlată din Barajul Reconstrucţia, din zona acumulării Piatra Neamţ, de pe râul Bistriţa.

Potrivit explicaţiilor transmise de autorităţi, nu a fost vorba despre o problemă locală a sistemelor de alarmare din judeţele în care populaţia a primit mesajul, ci despre o defecţiune la nivelul sistemului naţional. Autorităţile precizează că populaţia şi administraţiile locale din localităţile judeţului Brăila situate în albia majoră a râului Siret vor fi informate operativ atunci când vor exista deversări controlate care le-ar putea afecta, astfel încât să poată lua măsurile necesare de protecţie.

”În urma transmiterii mesajului RO-ALERT referitor la deversarea controlată de apă de la Barajul Reconstrucţia, din municipiul Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ, precizăm că transmiterea acestuia şi către populaţia din judeţul Galaţi a fost cauzată de o eroare de soft a sistemului de alarmare. Menţionăm că mesajul nu semnalează producerea unei situaţii de urgenţă pe raza judeţului Galaţi şi nu impune adoptarea unor măsuri suplimentare de către populaţie”, a transmis ISU Galaţi.