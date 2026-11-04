Now Reading: Amendă de 30.000 de lei pentru o fabrică de mobilă din judeţul Galaţi. Garda de Mediu a interzis continuarea activităţii

1
  • 01

    Amendă de 30.000 de lei pentru o fabrică de mobilă din judeţul Galaţi. Garda de Mediu a interzis continuarea activităţii

Light Dark

Amendă de 30.000 de lei pentru o fabrică de mobilă din judeţul Galaţi. Garda de Mediu a interzis continuarea activităţii

Ioana TanaseEveniment04.11.2026

Amendă de 30.000 de lei pentru o fabrică de mobilă din judeţul Galaţi. Garda de Mediu a interzis continuarea activităţii

O fabrică de mobilă din comuna Tuluceşti a fost amendată cu 30.000 de lei de Garda de Mediu Galaţi, după ce comisarii au descoperit că societatea funcţiona fără o autorizaţie de mediu valabilă.

Documentul expirase încă din martie 2025, însă activitatea continua. Pentru această abatere, societatea a primit o amendă contravenţională de 30.000 de lei. Mai mult, inspectorii au dispus interzicerea desfăşurării activităţilor care necesită autorizaţie de mediu, până la obţinerea documentelor de reglementare necesare. Controlul a fost unul inopinat.

Garda de Mediu a stabilit şi măsuri pentru remedierea celorlalte neconformităţi identificate în timpul controlului.

Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Galaţi reamintesc operatorilor economici că desfăşurarea activităţilor supuse autorizării de mediu fără documente valabile reprezintă o încălcare a legislaţiei şi atrage sancţiuni.

Adaugă-ne ca sursă în Google Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Whatsapp
Upvote0PointsDownvote

0 Votes: 0 Upvotes, 0 Downvotes (0 Points)

0In Love0Happy0Not Sure0OMG0Angry0Sad0LOL0Cry0Silly0Crazy

Leave a reply

Articole similare

Previous Post

Next Post

SONDAJ DE OPINIE

Ce este cel mai important pentru dumneavoastră la Faleza Dunării din Galaţi?

415 voturi MonitorulDeGalati.ro

BeautyStartupconsultanta achizitii publiceAdmitereDetectivMica Publicitate 2OnReminderVeterinar

Follow
Caută
Derulați în sus
Loading

Signing-in 3 seconds...

Signing-up 3 seconds...

Adaugă-ne ca sursă în Google Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Whatsapp