Amendă de 30.000 de lei pentru o fabrică de mobilă din judeţul Galaţi. Garda de Mediu a interzis continuarea activităţii

O fabrică de mobilă din comuna Tuluceşti a fost amendată cu 30.000 de lei de Garda de Mediu Galaţi, după ce comisarii au descoperit că societatea funcţiona fără o autorizaţie de mediu valabilă.

Documentul expirase încă din martie 2025, însă activitatea continua. Pentru această abatere, societatea a primit o amendă contravenţională de 30.000 de lei. Mai mult, inspectorii au dispus interzicerea desfăşurării activităţilor care necesită autorizaţie de mediu, până la obţinerea documentelor de reglementare necesare. Controlul a fost unul inopinat.

Garda de Mediu a stabilit şi măsuri pentru remedierea celorlalte neconformităţi identificate în timpul controlului.

Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Galaţi reamintesc operatorilor economici că desfăşurarea activităţilor supuse autorizării de mediu fără documente valabile reprezintă o încălcare a legislaţiei şi atrage sancţiuni.