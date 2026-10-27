Prestari servicii

Monitorul de GalatiPrestari servicii27.10.2026
Clarvăzătoarea Alisa dezleagă farmece, blesteme, cununii, împacă cupluri despărțite, ajută în afaceri, ghicește tarot și glob, rezolvă orice problemă. Telefon 0740-771.190 (235)
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