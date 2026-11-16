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    Rocadă în clasament în Liga a 3-a la fotbal

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Rocadă în clasament în Liga a 3-a la fotbal

Catalin RĂDULESCUSport16.11.2026

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Liga a 3-a la fotbal a programat în weekend partidele celei de-a 13 etape. Oţelul 2, antrenor Viorel Tănase, chiar dacă a avut pe teren trei jucători de la echipa din Liga 1 a fost învinsă pe stadionul Dunărea de Progresul Fundulea, scor final 0-2 (0-1).

Echipa gălăţeană a folosit formula: Ilică – R.Olteanu, E.Neicu (Popa), Rotaru, Docuz (Dorobăţ) – M.Frunză, Robert Cojoc (Ion), Aftene, Raul Cojoc, Iurea – Cr.Neicu (Galben).

Oţelul 2 ocupă locul 11 cu 7 puncte şi va juca etapa viitoare în deplasare cu Axiopolis Cernavodă.

Unirea Braniştea a jucat în fieful liderului seriei a 4-a, Agricola Borcea. Brăniştenii pregătiţi de Sorin Frunză au jucat curajos, au deschis scorul prin Sava şi apoi au avut puterea să revină de la 1-2 prin Fadei care a transformat un penalti. Rezultat final: 2-2.

Braniştea a folosit 11-le: Toader – Drăgan, R.Aron, Moroianu, Nwoye – Manea (Mocanu), D.Cireş – Pădure (Dragomir), Panait (Marcu, Radu), Sava (Grădinaru) – Fadei.

Echipa noastră ocupă locul 5 cu 23 de puncte şi va juca peste o săptămână acasă cu Portul Constanţa.

Sporting Lieşti a obţinut o victorie clară în deplasare cu lanterna Portul Constanţa, scor final 5-0, marcatori: Voinea, care a reuşit un hattrick, Stan şi Chiriac.

Antrenorul Cătălin Savu a început cu 11-le: G.Munteanu – Popa, Podaşcă, Maftei, Năstase – Crihană, Coman, Budeşteanu, Stan – Voinea, Patriche. Au mai intrat: Nistor, Chiriac, Tentiuc, Florea, Boerescu.

Lieştenii au revenit pe locul 3 cu 24 de puncte şi vor juca sâmbătă, 21 noiembrie, pe Lieşti Arena derbiul cu CS Agigea, ocupanta locului 4 cu acelaşi număr de puncte.

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