Tribunalul Bucureşti suspendă autorizaţia pentru lucrările de pe Faleza Dunării de la Galaţi

Tribunalul Bucureşti a decis suspendarea executării a două hotărâri ale Consiliului Local Galaţi şi a autorizaţiei de construire pentru lucrările de pe Faleza Dunării.

Decizia a fost pronunţată luni, 16 noiembrie, în procesul deschis de Fundaţia Eco-Civica şi Asociaţia Bankwatch România. Primăria Galaţi anunţă că va formula recurs.

„Hotărârea de astăzi a instanţei nu este definitivă. Vom formula recurs în termen de 5 zile de la comunicarea oficială. Hotărârea este însă executorie, prin urmare pe faleză se opresc lucrările de construcţie, cu excepţia acelora care vizează punerea în siguranţă a unor zone aflate în lucru.”

Instanţa a admis în parte cererea celor două organizaţii şi a dispus suspendarea executării HCL Galaţi nr. 528 din 28 septembrie 2023, HCL nr. 801 din 17 decembrie 2024 şi Autorizaţiei de construire nr. 126 din 22 aprilie 2026. Măsura este valabilă până la pronunţarea instanţei de fond.

Ce au decis judecătorii

Înainte de a analiza cererea de suspendare, Tribunalul Bucureşti a respins mai multe excepţii invocate de autorităţi. Judecătorii au considerat neîntemeiate argumentele privind lipsa calităţii procesuale active a celor două organizaţii, inadmisibilitatea cererii şi prescripţia dreptului de a contesta hotărârile Consiliului Local din 2023 şi 2024.

A fost respinsă şi excepţia potrivit căreia organizaţiile ar fi pierdut dreptul de a contesta autorizaţia de construire.

În schimb, instanţa a admis excepţia inadmisibilităţii în ceea ce priveşte Acordul de mediu nr. 1 din 23 martie 2026. Ca urmare, cererea de suspendare a acestui acord a fost respinsă ca inadmisibilă.

Hotărârea Tribunalului Bucureşti poate fi atacată cu recurs în termen de cinci zile de la comunicare, care se depune la aceeaşi instanţă.