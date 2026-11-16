Tribunalul Bucureşti suspendă autorizaţia pentru lucrările de pe Faleza Dunării de la Galaţi

Decizia a fost pronunţată luni, 16 noiembrie, în procesul deschis de Fundaţia Eco-Civica şi Asociaţia Bankwatch România. Primăria Galaţi anunţă că va formula recurs.
„Hotărârea de astăzi a instanţei nu este definitivă. Vom formula recurs în termen de 5 zile de la comunicarea oficială. Hotărârea este însă executorie, prin urmare pe faleză se opresc lucrările de construcţie, cu excepţia acelora care vizează punerea în siguranţă a unor zone aflate în lucru.”
Instanţa a admis în parte cererea celor două organizaţii şi a dispus suspendarea executării HCL Galaţi nr. 528 din 28 septembrie 2023, HCL nr. 801 din 17 decembrie 2024 şi Autorizaţiei de construire nr. 126 din 22 aprilie 2026. Măsura este valabilă până la pronunţarea instanţei de fond.
Înainte de a analiza cererea de suspendare, Tribunalul Bucureşti a respins mai multe excepţii invocate de autorităţi. Judecătorii au considerat neîntemeiate argumentele privind lipsa calităţii procesuale active a celor două organizaţii, inadmisibilitatea cererii şi prescripţia dreptului de a contesta hotărârile Consiliului Local din 2023 şi 2024.
A fost respinsă şi excepţia potrivit căreia organizaţiile ar fi pierdut dreptul de a contesta autorizaţia de construire.
În schimb, instanţa a admis excepţia inadmisibilităţii în ceea ce priveşte Acordul de mediu nr. 1 din 23 martie 2026. Ca urmare, cererea de suspendare a acestui acord a fost respinsă ca inadmisibilă.
Hotărârea Tribunalului Bucureşti poate fi atacată cu recurs în termen de cinci zile de la comunicare, care se depune la aceeaşi instanţă.
„Solutia pe scurt: Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active, ca neîntemeiată. Respinge excepţia inadmisibilităţii cererii de suspendare întemeiate pe art. 14 din Legea nr. 554/2004, ca neîntemeiată. Respinge excepţia inadmisibilităţii cererii de suspendare ca urmare a prescripţiei dreptului reclamantelor de a ataca HCL nr. 528/2023 şi HCL nr. 801/2024, ca neîntemeiată. Respinge excepţia inadmisibilităţii cererii de suspendare prin prisma decăderii reclamantelor din dreptul de a ataca autorizaţia de construire nr. 126/22.04.2026, ca neîntemeiată. Admite excepţia inadmisibilităţii cererii de suspendare în ceea ce priveşte Acordul de mediu nr. 1/23.03.2026. Respinge cererea de suspendare a Acordului de mediu nr. 1/23.03.2026, ca inadmisibilă. Respinge excepţia tardivităţii formulării cererii de suspendare a Acordului de mediu, ca rămasă fără obiect. Admite în parte cererea de suspendare. Suspendă executarea HCL Galaţi nr. 528/28.09.2023, HCL Galaţi nr. 801/17.12.2024 şi Autorizaţiei de construire nr. 126/22.04.2026 până la pronunţarea instanţei de fond. Respinge cererea pârâţilor Municipiul Galaţi, Primarul Municipiului Galaţi şi Consiliul Local al Municipiului Galaţi de obligare a reclamantelor la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare.”