Se opreşte curentul! Lista completă a zonelor din Galaţi afectate de întreruperi astăzi, 12 noiembrie 2026

Sucursala Galaţi a Distribuţie Energie Electrică România (DEER) anunţă sistarea temporară a alimentării cu energie electrică în perioada 09.11.2026 – 13.11.2026. Lucrările sunt necesare pentru asigurarea unei bune funcţionări a instalaţiilor şi modernizarea infrastructurii de reţea.

Programul complet al lucrărilor şi zonele afectate sunt următoarele:

Luni, 9 noiembrie 2026 (Intervalul orar 09:00 – 15:00)

Comuna Matca: strada Lucian Blaga (aproximativ 60 de abonaţi nealimentaţi).

Marţi, 10 noiembrie 2026

Intervalul orar 08:00 – 12:00: Municipiul Galaţi – blocurile G4B, G4C, I2A, I2B, I2C, I2D din cartierul Micro 17; Punctul Trafo PT I2C; SC55 Apa Canal Apaterm; străzile Oltului (tronsonul cuprins între Jiului şi Argeş), Argeş, Narciselor, Turturelelor, Cosminului, Braşov, Jiului şi Gorunului (sunt afectaţi abonaţii casnici şi agenţii economici aferenţi).

Intervalul orar 09:00 – 15:00: Comuna Matca – strada Mihail Sturza (80 de abonaţi nealimentaţi); Comuna Ghidigeni – satele Ghidigeni, Slobozia Corni şi Talpigi (80 de abonaţi nealimentaţi); Comuna Lieşti – zona Abator (500 de abonaţi nealimentaţi).

Miercuri, 11 noiembrie 2026 (Intervalul orar 09:00 – 15:00)

Comuna Matca: strada Lucian Blaga (60 de abonaţi nealimentaţi).

Joi, 12 noiembrie 2026 (Intervalul orar 09:00 – 15:00)

Comuna Matca: străzile Constantin cel Mare, Mihail Sturza şi Petru Rareş (120 de abonaţi nealimentaţi).

Comuna Umbrăreşti: sat Condrea (parţial – 100 de abonaţi nealimentaţi) şi sat Salcia (parţial – 100 de abonaţi nealimentaţi).

Comuna Ghidigeni: 2 agenţi economici nealimentaţi.

Vineri, 13 noiembrie 2026 (Intervalul orar 09:00 – 15:00)

Comuna Matca: strada Tecuci (80 de abonaţi nealimentaţi).

Informaţii actualizate în timp real despre aceste întreruperi programate sunt disponibile permanent pe site-ul oficial al companiei la secţiunea Suport/Întreruperi energie electrică. Compania îşi cere scuze clienţilor pentru disconfortul creat.

Relaţii suplimentare şi sesizări pot fi obţinute la numărul de telefon local 0236 929 sau prin linia gratuită Telverde 0800 500 205.