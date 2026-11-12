Percheziții DIICOT în Galați și alte cinci județe, într-un dosar de evaziune cu produse petroliere și fraude IMM INVEST de peste 100 de milioane de lei

Procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii de la combaterea criminalității organizate, au efectuat astăzi, 12 noiembrie 2026, 46 de percheziții domiciliare în București și în județele Galați, Constanța, Bacău, Prahova și Ilfov. Ancheta vizează o grupare infracțională specializată în evaziune fiscală cu produse petroliere, obținere ilegală de fonduri prin programul IMM INVEST, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu, cu sprijinul unor funcționari din finanțe, vamă și bănci.

La acțiune au participat și polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Galați, alături de structuri similare din Constanța și Bacău, precum și jandarmi din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție.

Cum funcționa rețeaua de evaziune cu motorină și benzină

Potrivit anchetatorilor, gruparea a fost constituită în anul 2023 de patru suspecți, la care au aderat ulterior și alți membri, fiind coordonată de un lider care controla mai multe firme prin intermediul unor administratori de fațadă.

Pentru a evita plata taxelor la comercializarea produselor petroliere, suspecții au interpus artificial o firmă aflată în insolvență între furnizorul de motorină și distribuitorul final. Această firmă a emis peste 340 de facturi fictive, în valoare de peste 208 milioane de lei, folosite pentru deducerea ilegală a TVA. Prejudiciul calculat doar pe această componentă este de aproximativ 33,3 milioane de lei.

În plus, suspecții ar fi beneficiat de sprijinul unei persoane cu funcție de conducere dintr-o administrație județeană a finanțelor publice, care le-a oferit informații și îndrumări privind compensarea obligațiilor fiscale.

Alte mecanisme de fraudare a accizelor și TVA, realizate cu sprijinul reprezentanților unui antrepozit fiscal în perioada 2023–2025, au generat prejudicii suplimentare de peste 7,9 milioane de lei (prin diminuarea cantităților raportate și folosirea a 26 de ordine de plată fictive).

Credite IMM INVEST de 41 de milioane de lei, obținute cu acte false

Anchetatorii au descoperit că, prin intermediul a șapte firme, membrii grupării au obținut pe nedrept 12 credite garantate de stat prin programele IMM INVEST și IMM INVEST PLUS, în valoare totală de peste 41 de milioane de lei. Suspecții au depus documente inexacte privind investițiile și aporturile proprii, fiind ajutați de angajați și analiști ai instituției de credit. Banii au fost folosiți apoi în interes personal sau plimbați între firmele afiliate.

De asemenea, prin achiziții simulate și bunuri supraevaluate, rețeaua a mai obținut trei credite comerciale fără garanție de stat, păgubind banca cu aproximativ 2,45 milioane de lei.

Licitații trucate și complicitate în vamă: obligații de 238,6 milioane de lei amânate ilegal

Dosarul vizează și trucarea unei licitații pentru cesiunea unor creanțe bugetare de peste 5,27 milioane de lei, unde două firme controlate de liderul grupării au depus oferte false cu sprijinul președintelui comisiei de selecție, șef într-o administrație financiară județeană.

Totodată, inspectori vamali și angajați ai unui antrepozit vamal sunt cercetați pentru abuz în serviciu. Aceștia ar fi permis firmelor implicate să amâne ilegal plata accizelor și a TVA-ului la importul produselor petroliere, în valoare totală de aproximativ 238,6 milioane de lei, și să vândă marfa înainte de achitarea taxelor. Dobânzile și penalitățile calculate de autoritatea vamală pentru aceste întârzieri depășesc 25 de milioane de lei.

Audierile în acest dosar au loc la sediul DIICOT – Structura Centrală. Procurorii precizează că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție.