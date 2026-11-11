S-a redeschis circulația feroviară pe ruta Galați – Bârlad, după mai bine de doi ani de la inundațiile din 2024

Veste bună pentru navetiștii și elevii din județele Galați și Vaslui. Circulația trenurilor pe ruta Galați – Bârlad a fost reluată marți seară, 10 noiembrie, începând cu ora 16:00, după finalizarea lucrărilor de refacere a infrastructurii feroviare distruse de viiturile din septembrie 2024.

Potrivit unui comunicat transmis de Instituția Prefectului – Județul Galați, redeschiderea liniei pune capăt unei perioade îndelungate în care călătorii au fost nevoiți să folosească variante alternative, respectiv transbordarea cu autobuzul. Revenirea garniturilor pe șine readuce condiții normale de mobilitate pentru comunitățile de pe acest traseu.

De ce a fost amânată redeschiderea cu patru zile

Inițial, autoritățile anunțaseră că trenurile vor reveni pe această rută începând cu data de 6 noiembrie. Termenul a fost însă decalat după ce, în dimineața zilei de vineri, testele tehnice efectuate pe linie au scos la iveală câteva disfuncționalități.

Echipele de intervenție au avut nevoie de câteva zile suplimentare pentru a remedia problemele tehnice și pentru a se asigura că traficul feroviar se poate desfășura în deplină siguranță.

Prefectul George Toderașc: „Deficiențele au fost remediate înainte de reluarea traficului”

Reprezentanții Prefecturii precizează că au menținut permanent legătura cu CFR pe parcursul lucrărilor și au solicitat rezolvarea tuturor problemelor înainte ca linia să fie redată circulației.

„Reluarea circulaţiei feroviare pe ruta Galaţi–Bârlad este o veste importantă şi mult aşteptată de cetăţenii care depind de această legătură de transport. Ştiu cât de importantă este această rută pentru comunităţile din zonă, cât de mult a fost resimţită întreruperea circulaţiei şi că amânarea termenului anunţat iniţial a generat nemulţumiri. Chiar dacă redeschiderea liniei a fost decalată cu câteva zile, consider că este important că deficienţele au fost identificate în etapa de testare şi remediate înainte de reluarea traficului. Mă bucur că această legătură feroviară a fost restabilită şi vom continua să urmărim modul în care se desfăşoară circulaţia”, a declarat prefectul județului Galați, George Toderașc.

Instituția Prefectului a anunțat că va continua să monitorizeze funcționarea în siguranță a rutei Galați – Bârlad, în colaborare cu instituțiile responsabile.