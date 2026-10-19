Volvo şi NVIDIA dezvoltă o nouă generaţie de maşini autonome. Primele modele ar putea apărea înainte de 2030

Volvo îşi accelerează planurile pentru conducerea automatizată prin extinderea parteneriatului cu NVIDIA. Cele două companii vor colabora la dezvoltarea unor tehnologii bazate pe inteligenţă artificială, menite să permită viitoarelor automobile să gestioneze situaţii complexe din trafic şi să preia treptat tot mai multe dintre sarcinile şoferului.

Anunţul, făcut pe 15 octombrie 2026, marchează o nouă etapă a colaborării dintre cele două companii, începută în 2017. Potrivit informaţiilor publicate de Reuters, primele automobile echipate cu noile tehnologii ar putea ajunge pe piaţă înainte de 2030.

Obiectivul Volvo este să dezvolte sisteme capabile să gestioneze o gamă largă de situaţii, de la deplasarea pe autostradă până la traversarea intersecţiilor aglomerate şi efectuarea manevrelor în mediul urban. Pe termen lung, producătorul suedez urmăreşte să ofere funcţii care să permită conducerea automatizată fără monitorizarea permanentă a drumului, acolo unde tehnologia şi legislaţia vor permite acest lucru.

Cum vor funcţiona sistemele de conducere automatizată dezvoltate de Volvo şi NVIDIA

Noua generaţie de tehnologii va combina experienţa Volvo în domeniul siguranţei auto cu platformele NVIDIA Hyperion, Halos OS şi Alpamayo. Acestea au roluri complementare în colectarea datelor, procesarea informaţiilor şi luarea deciziilor necesare conducerii automatizate.

Hyperion oferă o arhitectură pentru sistemele de calcul şi senzorii utilizaţi de automobile pentru a analiza mediul înconjurător. Halos OS reuneşte tehnologii software orientate spre siguranţă, iar Alpamayo foloseşte inteligenţa artificială pentru a ajuta sistemele să interpreteze situaţii complexe şi să determine acţiunile potrivite.

În practică, aceste tehnologii ar putea permite unui automobil să identifice participanţii la trafic, să evalueze situaţiile dintr-o intersecţie, să schimbe benzile şi să efectueze anumite manevre fără intervenţia directă a şoferului.

NVIDIA a prezentat tehnologia Alpamayo la CES 2026, punând accent pe capacitatea inteligenţei artificiale de a interpreta situaţii neobişnuite şi de a gestiona scenarii imprevizibile, o provocare importantă pentru dezvoltarea vehiculelor autonome.

Pentru Volvo, integrarea acestor soluţii reprezintă o continuare a strategiei prin care siguranţa şi software-ul devin componente centrale ale automobilelor sale. Hakan Samuelsson, preşedintele şi directorul general al companiei, consideră că asocierea cu NVIDIA poate contribui la dezvoltarea unor vehicule mai sigure şi mai atractive pentru clienţi.

Când vor putea şoferii să nu mai urmărească permanent drumul

Printre obiectivele colaborării se numără dezvoltarea funcţiilor cunoscute drept „eyes-off” şi „mind-off”, care descriu niveluri avansate de automatizare.

Funcţiile „eyes-off” ar permite şoferului să îşi îndrepte privirea în altă parte decât spre drum, în condiţiile în care sistemul poate prelua responsabilitatea conducerii şi este autorizat să funcţioneze astfel. Conceptul „mind-off” presupune un nivel şi mai avansat, în care şoferul nu mai trebuie să se concentreze permanent asupra sarcinii de a conduce, în limitele stabilite pentru sistem.

Aceste capabilităţi sunt diferite de funcţiile obişnuite de asistenţă, precum menţinerea benzii sau adaptarea automată a vitezei. Acestea din urmă îl ajută pe şofer, dar nu îl scutesc de obligaţia de a urmări permanent traficul şi de a interveni atunci când este necesar.

Totuşi, Volvo nu a anunţat că primele automobile echipate cu noua platformă vor putea circula imediat fără supravegherea şoferului. Potrivit informaţiilor transmise Reuters, implementarea iniţială va include funcţii de conducere asistată, în care şoferul va rămâne responsabil pentru vehicul.

Trecerea la niveluri superioare de automatizare va depinde de rezultatele testelor, de validarea siguranţei şi de aprobările autorităţilor. Compania nu a stabilit încă o dată exactă pentru lansarea funcţiilor „eyes-off” şi „mind-off”.

De asemenea, nu au fost anunţate primul model care va beneficia de această tehnologie, preţul funcţiilor suplimentare sau toate pieţele pe care acestea vor fi disponibile. Conform informaţiilor citate de Reuters, planurile iniţiale vizează mai multe regiuni, fără o lansare iniţială în China.

Volvo mizează pe inteligenţa artificială pentru creşterea siguranţei

Dezvoltarea conducerii automatizate se înscrie în strategia Volvo de a folosi tehnologia pentru reducerea riscurilor din trafic. Sistemele inteligente ar putea contribui la prevenirea unor accidente asociate neatenţiei, oboselii sau erorilor umane, însă eficienţa lor trebuie demonstrată în condiţii reale.

Vremea nefavorabilă, vizibilitatea redusă şi situaţiile imprevizibile din trafic rămân provocări importante. Din acest motiv, funcţiile autonome trebuie să poată identifica situaţiile în care nu mai pot opera în siguranţă şi să respecte limitele tehnice şi legale stabilite pentru fiecare nivel de automatizare.

În paralel, alţi producători auto investesc în tehnologii similare. Mercedes-Benz colaborează, de asemenea, cu NVIDIA pentru dezvoltarea unor sisteme avansate de conducere, într-o competiţie în care inteligenţa artificială şi actualizările software devin tot mai importante.

Pentru Volvo, parteneriatul extins ar putea deschide calea către automobile capabile să gestioneze autonom un număr tot mai mare de situaţii, oferind şoferilor mai mult confort şi reducând efortul depus în timpul călătoriilor.

Până la apariţia primelor modele de serie, însă, rămâne esenţială diferenţa dintre o maşină care oferă asistenţă la condus şi una care poate prelua efectiv responsabilitatea conducerii. Iar trecerea la cea de-a doua categorie va depinde nu doar de performanţele inteligenţei artificiale, ci şi de siguranţa demonstrată şi de reglementările în vigoare.